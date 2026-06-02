若い世代の一人暮らしは、家賃、食費、通信費、奨学金返済など、毎月の固定費に追われやすいものです。就職して収入を得るようになっても、物価上昇や都市部の住居費負担が重なれば、生活には思ったほど余裕が残りません。親世代から見ると「働いているのだから大丈夫」と思えても、実際にはかなり切り詰めて暮らしているケースもあります。

「手取り18万円なら何とかなる」と思っていた母

美穂さん（仮名・52歳）は、大阪で一人暮らしをする娘・梨花さん（仮名・22歳）の部屋を、半年ぶりに訪ねました。

梨花さんは短大卒業後、大阪市内の会社に就職。手取りは月18万円ほどです。家賃は5万8,000円。さらに光熱費、通信費、食費、交通費、奨学金の返還がありました。

梨花さんは、電話ではいつも明るく話していました。

「大丈夫。節約してるから」

「自炊もしてるよ」

その言葉を信じていた美穂さん。しかし違和感を覚えたのは、部屋に入ってすぐでした。

玄関には、何日分かのレシートが丸めて置かれていました。部屋は散らかっているわけではありません。むしろ、物が少なすぎるほどでした。

冷蔵庫を開けると、中にあったのは卵、豆腐、もやし、冷凍ご飯、半分だけ残った納豆。冷凍庫には、安売りの食パンが数枚入っていました。

「ちゃんと食べてるの？」

美穂さんが聞くと、梨花さんは笑って答えました。

「食べてるよ。最近は節約ごはんにハマってるだけ」

しかし、棚にはインスタント味噌汁とカップ麺が並んでいました。美穂さんは、胸がざわついたといいます。

総務省『家計調査（2025年）』によると、単身世帯の消費支出は3年連続で実質減少しています。物価が上がるなか、単身世帯が支出を抑えながら暮らしている状況がうかがえます。

「なんでこんな暮らしを…」

美穂さんは、思わずそう漏らしてしまいました。

梨花さんは、最初は笑ってごまかしていました。しかし家計簿アプリを見せてもらうと、生活の厳しさがはっきり分かりました。

手取り18万円のうち、家賃で5万8,000円。光熱費と通信費で約2万5,000円。奨学金返還が1万5,000円。通勤や仕事関係の支出、日用品代を引くと、食費に回せるお金は限られていました。

さらに、友人の結婚式や職場の飲み会、服や美容院代などもあります。どれも派手な支出ではありません。けれど、22歳の社会人として生活していくには、削りにくいお金でもありました。

「外食してる友達を見ると、いいなって思う。でも、同じように使ったら月末が怖い」

梨花さんは、ようやく本音をこぼしました。

「迷惑かけたくなかった」…娘が隠していた生活の苦しさ

日本学生支援機構の奨学金は、返還期日までに返還されないと延滞金が課される場合があります。同機構の調査でも、返還義務についての理解や延滞防止の重要性が示されています。奨学金返還は、若い社会人にとって毎月の固定費になりやすい支出です。

「社会人になったんだから、親に頼っちゃいけないと思ってた」

梨花さんのその言葉に、美穂さんは言いすぎたことを後悔しました。「なんでこんな暮らしを」と責めるべきではなかった。娘は娘なりに、限られた収入の中で必死に生活を守っていたのです。

その日、美穂さんは梨花さんと一緒にスーパーへ行き、冷凍できる肉や野菜、米を買いました。帰宅後、二人で作り置きをしながら、家計の見直しもしました。

通信費を下げる。職場近くの高い昼食を避ける。奨学金返還が苦しい月は、減額返還制度などを調べる。親からの援助も、「困った時だけは頼っていい」と伝えました。

「全部助けることはできなくても、一人で抱えなくていいと言いたかったんです」

若い一人暮らしの生活苦は、外から見えにくいものです。毎月の固定費が重なれば、食費や体調管理が後回しになることもあります。

美穂さんが見た冷蔵庫の中身は、だらしなさの証拠ではありませんでした。22歳の娘が「大丈夫」と言いながら、誰にも心配をかけまいとして小さく切り詰めてきた生活の跡だったのです。