26年W杯北中米大会に臨む日本代表MF中村敬斗（25＝スタッド・ランス）が1日に放送されたNHK BS「スポーツ×ヒューマン 信じて 全力で走り抜く 〜サッカー日本代表・中村敬斗〜」（後11・15）に出演。負傷中のMF三笘薫（28）について語った。

今シーズンは、フランス2部リーグから日本代表入りを目指してきた中村。今大会が自身にとって初のワールドカップとなる。

三笘とは代表メンバー決定前の合宿や過去の代表戦でともにプレーしたことのある間柄で互いに左サイドを得意とする。3月28日に行われたスコットランドとの代表親善試合で、三笘へのゴール前のパスがシュートチャンスに

その後も2人の連動したプレーが決勝点を生んだ。31日のイングランド戦でも2人の連携がチームを勝利に導いた。

今回の代表入りについて「めっちゃうれしかったですね、やっぱめっちゃドキドキする」と話すも、三笘がいないことについては「一緒にイングランド戦でうまくプレーできていたので、本当に残念だなと」と吐露。「でも、いるメンバーで戦っていくのでまた形作ってやっていけたらいいなって。頑張るしかないので、なんとか良いプレーしたい」と力を込めた。