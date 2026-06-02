6月２日（火）の「相席食堂」がお届けするのは、芸能界で活躍する双子たちが相席旅に出る「仲良し双子相席」！

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千葉県君津市にやって来た双子の旅の始まりは、厄除けで有名な鹿野山神野寺。ご祈祷中の双子芸人は、昨年いろいろあったダイタクだった。大と拓の顔が映った途端、「双子ちゃうやん」「顔、変わってもーてるやん」と、深みを増した兄・大に千鳥も仰天！

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オープニングで改めて謝罪し、ダイタクの“禊相席”がスタート。住職オススメの食事処に向かう道中は、道の両サイドに水田と畑が続く。ここで“水田落ち”かと思いきや、まさかの“畑落ち”！？ これには千鳥が「大阪のワシらのロケを思い出す」と、ダイタクのロケに好印象。しかし、レストランで贅沢な海鮮丼を食べると、「反省中に食べるものかな」「まだ肉と魚は…」と厳しいツッコミが飛ぶ。

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街を散策し、はちみつ工房を発見。はちみつを使った様々な商品を扱っていると聞き、様々な味のはちみつや、はちみつで作ったお酒の「ミード」を試飲する。すると、早くも自粛をネタにしはじめるダイタク。これには千鳥も「どうなってんの！？」「アルコールも早いよ！」とツッコミまくる！ さらに、君津市が生産量日本一を誇るお花「カラー」を栽培する農園へ。ここで、大悟が大喜びする渾身の双子ネタが繰り出される！

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この日は他にも、双子芸人のザ・たっちが福島県須賀川市へ。王道の双子ネタを繰り出しながら、“特撮の神様”円谷英二監督の故郷を巡る！ 須賀川市が誇るすごい双子との対戦も！

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MC千鳥の「相席食堂」（ABCテレビ）は毎週火曜よる11時17分放送。２日はよる11時10分スタート。TVerでも無料配信。