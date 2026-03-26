U-19日本代表はモーリスレベロT初戦で打ち合いドロー…2点ビハインドから浅田2分間2連弾で一時同点、再び勝ち越されるもマギー弾でドロー

U-19日本代表はモーリスレベロT初戦で打ち合いドロー…2点ビハインドから浅田2分間2連弾で一時同点、再び勝ち越されるもマギー弾でドロー