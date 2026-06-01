日本共産党の山添拓参院議員が5月30日にX（旧Twitter）に投稿したポストで、「ロシアのウクライナ侵攻」を「対ウクライナ戦争」と表記し、波紋を広げている。

発端となったのは、同29日に防衛省がウクライナ軍の支援のために設置しているNATOの司令部に自衛官4人を派遣すると発表したこと。小泉進次郎防衛相は記者の取材に「新しい戦い方などで教訓を得ることは、わが国自身の防衛体制の強化にもつながる」と話したと報じられた。

山添議員はこのニュースを引用し、「日本はNATO加盟国ではなく、対ウクライナ戦争の当事国でもない」と指摘した。

また、「『最新の戦い方』を学ぶというが客観的には『学ぶ』にらとどまらない。だいたい『戦い方』を学ぶとは、文字通り戦う自衛隊に変えようということにほかならない（原文ママ）」と批判。

さらに「憲法からの逸脱であり、『平和のため』と言い張るのは強弁でしかない」と自身の考えをつづった。

一方、ロシア・ウクライナ戦争は2022年2月にロシアがウクライナに軍事侵攻したことで始まっており、日本政府は「ロシアによるウクライナ侵略」、国連でも「ロシア連邦のウクライナ侵攻」と呼称されている。

そのため、山添議員の「対ウクライナ戦争」という表記にXからは、「なんで侵略者のロシア側に立っているの？」「一体誰の側に立って戦争を見てるんだ？」「まるで侵略者であるロシア側からの視点のように聞こえる」「なぜ対露戦争でなく、対ウクライナなのか」という困惑の声が広がっている。

「対ウクライナ戦争」というロシア側からの表記にした理由について山添議員に疑問を投げかける声もあるが、1日現在説明していない。