TOKYO MX、MBS、BS朝日ほかにて放送中のTVアニメ『愛してるゲームを終わらせたい』の第8話「幼なじみと生徒会長」の先行カットとあらすじが公開された。

参考：『愛してるゲームを終わらせたい』ノンクレジットOP＆ED公開 Blu-ray BOXは9月発売

本作は、小学館『サンデーうぇぶり』にて連載中の堂本裕貴による同名コミックをアニメ化したラブコメディ。

同じ高校に進学した浅葱優希也と桜みくは、“両片想い”の幼なじみ。近すぎて遠すぎる優希也とみく。2人をつなぐのは、小6のときにはじまった「愛してるゲーム」。交互に「愛してる」といって照れたほうが負け。両片想いを卒業するための、ありったけの想いを込めた“恋のゲーム”がはじまる。

雨の朝、みくは優希也の家を訪れ、彼を起こしにいくことに。無防備な寝顔に見入ってしまうみくと、突然の来訪に動揺する優希也。さらに相合い傘での登校や人気のない場所での駆け引きもあり、ふたりの鼓動はますます加速していく。ところが、その現場を規範に厳しいカリスマ生徒会長・白百合風音に目撃されてしまい……。

新たに追加メインキャストとして、高校2年生の風音の幼なじみで、生徒会の庶務として彼女を支える明るく人当たりの良い千草駆流役を福山が演じることが決定。さらに、駆流の幼なじみで高校2年生ながら生徒会長を務めるカリスマ・白百合風音役を七瀬が演じる。あわせて、2人からコメントも到着した。

公開された先行カットでは、新キャラクターの千草駆流と白百合風音の姿をはじめ、何かに驚く優希也とみくの様子などが切り取られている。

さらに、追加メインキャストのサイン色紙プレゼントキャンペーンの実施が決定。『愛してるゲームを終わらせたい』公式X（旧Twitter）アカウントをフォローと対象のキャンペーン投稿をリポストした人の中から抽選でそれぞれ1名にプレゼントされる。

また、9月2日発売予定のBlu-ray BOXのトールケースジャケットイラストが公開。キャラクターデザイン・福地友樹描き下ろしのデザインとなっている。

■福山潤（千草駆流役）コメント・原作を読んだ時の印象や、自分の演じる役の印象、今後の意気込み僕の時代からしたら異次元の感覚「愛してるゲーム」悪魔の遊戯ですｗ ドキドキとモヤモヤとムラムラを禁じえません。 その中でもリアルにそのドキドキモヤモヤを誘発させる駆流と風音のやり取りを 皆さまにも楽しんでいただけるように臨みました︕

・つい「愛してる」と言いたくなってしまうモノやコト元々、眼鏡を愛用していたのですが、ここ数年は伊達ではなく本当に眼鏡を使用するようになりまして。本来ならば視力の低下は憂うことなのでしょうが、大手を振って眼鏡をかけ、シーンによって使うレンズを選び、今の自分に合うものを、といって新たな出会いを探す。 愛してやまないものへの想いを隠さなくてよいというのは素敵なことですねｗ

■七瀬彩夏（白百合風音役）コメント・原作を読んだ時の印象や、自分の演じる役の印象、今後の意気込み今回はプレスコでの収録で、原作の雰囲気を大切にしたいなと思い、風音の表情を全部印刷したり、イメージをたくさん膨らませながら収録に臨みました。 風音は、高校二年生にして生徒会長。その完璧さゆえ近寄りがたさもあるんだろうなと思いつつ、年相応の悩みを抱えているところが応援したくなります！ もどかしい関係！ 私もテレビの前で一緒に悶えます！！ よろしくお願いします！

・つい「愛してる」と言いたくなってしまうモノやコト早起きした時の、まだこの世界の誰も起きてないような静けさと、澄んだ空気︕︕︕ あと、外で食べるご飯も愛してます︕︕︕（文＝リアルサウンド編集部）