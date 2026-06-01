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脱・税理士の菅原氏が、SNSを介した顧客情報漏洩の事例を取り上げ、デジタル上に残るデータのリスクについて鋭く論じた。



取り上げられたのは、西日本シティ銀行の行員が出演した動画に、ホワイトボードに記載された顧客情報が映り込んでいた問題だ。注目すべきは、これが「新たな漏洩」ではなかったという点にある。元となる投稿はすでに削除済みだったにもかかわらず、外部の誰かがデータを保存し、2024年になって再アップしたことで騒動が再燃した。菅原氏はこの状況を「ネットの怖いところ」と端的に表現した。同じ企業が「またやった」わけではないという事実は、SNS炎上の恐ろしさをより際立たせている。



問題の核心は、この構造的なリスクにある。謝罪会見を開き「今後は気をつける」と表明したところで、過去に漏れた情報がいつ再び浮上するかは誰にもわからない。かつてのスキャンダルが「最もタイミングの悪い瞬間」に表面化する現象は、個人の軽率な行動が企業の存続を左右する事態にまで発展しうる。損害賠償どころか、会社そのものが傾くケースもありえると菅原氏は語る。



ストーリーズ機能のように「1日で消える」と思っていた投稿でさえ、保存されていれば同様のリスクを抱える。「一度アップしたら消えないと思っておいた方がいい」という言葉には、楽観的な認識への強い警鐘が込められている。社内での撮影を禁止するなど、組織としてのルールを徹底しなければ再発は防げない。遊び半分の撮影や投稿が、後から取り返しのつかない結果を招く可能性を、今回の事例は改めて示している。



動画の後半では、視聴者からの税務・制度に関する質問コーナーへと移る。医療費控除の適用範囲、ふるさと納税と経費計上の関係、源泉徴収と年末調整の仕組みといった身近なテーマが次々と取り上げられた。個人事業主の退職所得控除や小規模企業共済の貸付制度など、知っているようで見落としがちな論点も多く含まれており、実務に直結した内容が続く。



情報漏洩の問題は、「意識の低さ」だけで片付けられる話ではない。組織の仕組みと個人の判断力、その両方が同時に問われている。菅原氏の語り口は、その緊張感を改めて浮かび上がらせる。