三四郎・相田“恋愛対策術”を美女たち絶賛 一方小宮の回答は「ムリ」多数【チャンスのチワワ】
【モデルプレス＝2026/06/01】お笑い芸人・みなみかわがMCを担当するバラエティ番組「チャンスのチワワ」（テレビ東京／毎週水曜25:30〜26:00）が、25日深夜に放送された。お笑いコンビ・三四郎（相田周二、小宮浩信）の恋愛対策術に議論が炸裂した。
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてたんぽぽの川村エミコ、「恋愛迷子男子」に三四郎が出演した。
「デート中に胸が大きな女子を見てしまい、彼女に『見てたでしょ？』と言われたら？」という場面での“恋愛対策術”について、相田は「いやいやあれは見ちゃう！スゴかったもん！見てないの？ちょっともう1回見に行こう」とボケると回答。これにななみんが「（彼女）巻き込み系好きですね」、川村が「一緒にその場を楽しめる」と称賛するなど、25人中19人の「チワワちゃん」が支持した。
絶賛の意見が多かった相田とは正反対に、小宮の「すんません でも君の胸が1番だね 比較して改めて1番を噛み締めてたんだよ」という答えは、「ムリ」と判断した「チワワちゃん」が16人という結果に。ちかは「『比較して』というのがイラッときます」とバッサリ切り捨て、川村も「言葉にしなくていい」と共感。一方で少数派の「アリ」の意見となった天海りこは、「女の私でも大きい胸の人が街に居たら見ちゃうんですよ」と理解を示し「これくらいポップに言ってくれた方が（いい）」と説明した。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】
【写真】新バラエティ番組MCを務める人気芸人
◆愛され女子「チワワちゃん」が最強男子育成
本番組は恋愛経験豊富な女子・通称「チワワちゃん」が、恋愛に悩む「人生の迷子」たちをアップデートする恋愛育成番組。一流の観察眼を持つ愛され女子たちが様々な企画を通し、より多くの恋をゲットできるように恋愛迷子の男子たちを指南していく。この日の放送では「チワワちゃん」のまとめ役、かつご意見番としてたんぽぽの川村エミコ、「恋愛迷子男子」に三四郎が出演した。
◆相田周二“恋愛対策術”絶賛される
「デート中に胸が大きな女子を見てしまい、彼女に『見てたでしょ？』と言われたら？」という場面での“恋愛対策術”について、相田は「いやいやあれは見ちゃう！スゴかったもん！見てないの？ちょっともう1回見に行こう」とボケると回答。これにななみんが「（彼女）巻き込み系好きですね」、川村が「一緒にその場を楽しめる」と称賛するなど、25人中19人の「チワワちゃん」が支持した。
絶賛の意見が多かった相田とは正反対に、小宮の「すんません でも君の胸が1番だね 比較して改めて1番を噛み締めてたんだよ」という答えは、「ムリ」と判断した「チワワちゃん」が16人という結果に。ちかは「『比較して』というのがイラッときます」とバッサリ切り捨て、川村も「言葉にしなくていい」と共感。一方で少数派の「アリ」の意見となった天海りこは、「女の私でも大きい胸の人が街に居たら見ちゃうんですよ」と理解を示し「これくらいポップに言ってくれた方が（いい）」と説明した。（modelpress編集部）
情報：テレビ東京
【Not Sponsored 記事】