【A列車で行こう9 Evolution】 6月4日 発売予定 価格：12,980円

アートディンクは、6月4日に発売を予定しているNintendo Switch 2 用都市開発鉄道シミュレーション「A列車で行こう 9 Evolution」のゲーム紹介動画を公開した。

今回公開された動画は、「A列車で行こう9 Evolution」に収録されている機能や、本作で実現できる多彩な街を紹介するもの。ナレーションには、日本全国、様々な鉄道路線の車内アナウンスを担当している三浦七緒子さんが起用されている。

【Nintendo Switch 2「A列車で行こう9 Evolution」ゲーム紹介動画】

紹介動画のナレーションを担当する三浦七緒子さん

また、「A列車で行こう9 Evolution」の「チュートリアル」マップを最後までプレイできる体験版が配信中。線路の敷き方や、資材の運び方、ゲームのコツなど、「A9」の遊び方の基本を一つ一つ学ぶことができる。

□「A列車で行こう9 Evolution」 無料体験版のページ

※体験版には、実在車両は収録されていません。

※体験版のセーブデータは、製品版には引継ぎできません。

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