誰にでも、心に残る大切な1台があるはず。

このコーナーでは、皆さんの思い出に残っているカメラのお話を募集します。初めて買ったカメラ、印象的なシーンを撮ったカメラなど、心の中にある大事なカメラの話を聞かせてください。

投稿者

リチウムさん

製品名

ニコン D200

使用期間

2023年1月～現在

購入理由

CCDセンサーの「色ノリがよい」とか「発色がよい」ことと、マニュアルレンズが使えることで購入をしました。

印象に残っていること

購入のきっかけは、ニコンらしい高級機の使い勝手が欲しかったからでした。特にニコンのマニュアルレンズを持っていて、D200に「レンズ情報手動設定」で焦点距離と開放F値を登録すると使用できるからです。

と言ってもAFレンズも欲しいので、「AF Zoom Nikkor 28-80mm F3.3-5.6G」をD200が重いので軽いレンズとして普段は装着しています。このレンズは、カメラキット用の入門レンズなのですが、非常に映りの良いレンズです（第六十三夜 AF Zoom-Nikkor 28-80mmF3.3-5.6G参照）。

CCDセンサーは、「色ノリがよい」とか「発色がよい」と言われますが、ISO感度は低く、CMOSセンサー全盛の現代には時代遅れかもしれません。撮影するとフィルムカメラをよく研究した感じのデジタルカメラと言う感じです。

忘れられない1台～私の愛したデジタルカメラ～ 募集要項

以下の項目を確認し、【テキスト】と【画像】をあわせて電子メールにて応募ください。

採用された方には、Amazonギフト券1,000円分をお送りいたします。

【テキスト】

投稿者名（本名以外も可） 製品名 使用期間 購入理由 購入のきっかけ、印象に残っていることなど（200～400字程度）※対象製品はデジタルカメラに限る。※掲載にあたって編集部でテキストを調整する場合あり。

【画像】

製品外観（1～3点） その製品で撮影した静止画または動画（1点。任意）※画像の長辺は800～1,920ピクセル程度、動画は2分以内。※肖像権、著作権などの諸権利をクリアしていること。※家族写真などの場合、本人の了承を得ていること。

【宛先】

memory_camera@impress.co.jp