岡田将生が主演するドラマ「田鎖ブラザーズ」（TBS系）の第7話が、29日に放送された。（※以下、ネタバレを含みます）

本作は、2010年4月27日に殺人事件の公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた田鎖兄弟（岡田と染谷将太）が、自分たちの手で犯人を裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続けるクライムサスペンス。

真（岡田）が市役所の福祉健康課の相談員・小夜子（渡辺真起子）に、父・朔太郎（和田正人）たちが殺されてからの苦悩を打ち明けている最中、西浦綾香を交通事故死に見せかけて殺した容疑がかかっていた宇野（山本浩司）が死亡した。

現場に駆け付けるやいなや、稔（染谷）の話もろくに聞かず、宇野の死を自殺だと断言する真。いつものぶっきらぼうさとはまた違う、真の捜査に対する投げやりな態度を不審に思う稔と詩織（中条あやみ）。

真が小夜子と話した直後から様子がおかしいこと、そして直近で起きた3件の殺人事件の被疑者が全員小夜子のもとへ相談に訪れていたことから、稔たちは小夜子に殺人教唆の容疑をかけて捜査を進めることに。

そして、辛島金属工場と五十嵐組のつながりに関する情報が書かれていると思われる津田（飯尾和樹）のノートが未だ見つからない中、ある人物が晴子（井川遥）のもとを訪れ…。

放送終了後、SNS上には、「真が闇堕ちせずに留まってよかった。やっぱり真のことを一番分かっているのは稔だね」「賢心を犯罪者にしないために、最後に止めた真にしびれた」「相談員が逮捕されてよかったけれど、またお会いすることになると言ったのが気になる」「もっちゃんの演技が良過ぎて泣けた。もっちゃんは消されたり、兄弟をかばって死んだりしないでほしい」などのコメントが投稿された。

このほか、「ふみさんがすごく怖い。辛島夫婦は何を隠しているのだろう」「晴ちゃんが犯人とつながりあるのだけはやめてほしい」「犯人が海外に行っていたら時効が延長されて逮捕ができる。ふみなら海外に数日行っていても不思議ではない」といった声などが寄せられ、「あやしい人が多過ぎる。小池も晴子も怪しくなってきて、人間不信に陥りそう」「やっぱり岸谷五朗が真犯人なのかな」と岸谷が演じる小池についても動向についても注目が集まった。