お笑いコンビ「ロッチ」が２９、３０日にわたって東京・丸ビルホールで単独ライブ「オフロッチ」を開催した。

ロッチが毎年新ネタで挑む単独ライブで、今年で１８回目の開催。オープニング前の影ナレーションでひと手間加えることが定番となっており、今年は鉄琴を練習してきた中岡創一がタイトルの「オフロッチ」にちなんで、お湯が湧いたときに流れるメロディーを披露。初日公演では、１０回以上の失敗の末にようやく成功するなど、ネタ前から会場を盛り上げた。

ステージでは「金メダリスト」「正しいおごられ方」などを含む計７本の新作ネタを披露。幕間の転換時に、鉄琴の練習シーンや中岡が出川哲朗、ずん・飯尾と行ったマイアミのオフショット映像などを投影するなど、細部までこだわって観客を楽しませた。

ライブを終えた中岡は「笑っていただいて、気持ちよかったです。オープニングから（鉄琴のミスを連発して）手、震えました（笑）。しっかり緊張もして、しっかり汗かいて。楽しくやらせてもらった」と充実感に浸った。

６月１３日からは大阪・松下ＩＭＰホールで大阪公演を開催予定。コカドケンタロウは「東京公演でのネタの感じみて、大阪公演では『ここ変えよう』みたいな部分が出てくると思うので、よりブラッシュアップしたコントを届けられたら」と意気込むと、中岡は「関西はお客さんの数も（昨年に比べて）大きい会場になるんで、隅々まで皆さんに笑ってもらえるように頑張りたい」と語った。