ナイアシンアミド30,000ppm、999円特価！ 韓国スキンケアブランド「VELLA（ベラ）」

記事ポイント 韓国発スキンケアブランド「VELLA（ベラ）」がQoo10メガ割で最大76％OFFのセールを実施ネックパッチ・CICAライン・ブライトニングクリームなど夏の肌悩みに対応したアイテムが対象全購入者へのギフトプレゼントや購入金額別特典など複数のキャンペーンが展開される 韓国発スキンケアブランド「VELLA（ベラ）」がQoo10メガ割で最大76％OFFのセールを実施ネックパッチ・CICAライン・ブライトニングクリームなど夏の肌悩みに対応したアイテムが対象全購入者へのギフトプレゼントや購入金額別特典など複数のキャンペーンが展開される

韓国発スキンケアブランド「VELLA（ベラ）」が、2026年5月29日（金）から6月10日（水）にかけてQoo10の大型セールイベント「メガ割」に参加します。

最大76％OFFの割引価格と999円の特価商品が用意され、夏の肌悩みに対応したスキンケアアイテムが特別価格で販売されます。

全購入者へのギフトプレゼントや購入金額別の特典など、複数のキャンペーンも同時に展開されます。

韓国スキンケアブランド「VELLA（ベラ）」

ブランド名：VELLA（ベラ）セール名：Qoo10メガ割期間：2026年5月29日（木）17:00〜6月10日（水）23:59販売場所：Qoo10公式ページ（vellacosmetic）

VELLA（ベラ）は、肌悩みへのアプローチを重視して製品を開発する韓国発のスキンケアブランドです。

毛穴の約400分の1サイズのエクソソームを配合したスキンケアラインや、用途別に選べる3種のサンケアアイテムなど、トータルスキンケアに対応する幅広い商品を展開しています。

今回のQoo10メガ割では、新商品からベストセラーまでが割引価格で購入できます。

セール期間は2026年5月29日（木）17:00から6月10日（水）23:59までで、Qoo10のVELLA公式ページを通じて注文が受け付けられます。

割引率は最大76％OFFで、対象商品のなかには999円の特価アイテムも含まれます。

注目セール対象商品

首元のケアに特化したハイドロゲルパッチ「ネックパッチプレステージ 30枚入り」は、美容成分を閉じ込めたシートが首元に密着し、乾燥によるハリ不足や首元のキメを集中的に保湿するアイテムです。

参考価格12,600円がメガ割では最大3,000円（76％OFF）で販売され、1枚あたりの単価は100円となります。

Qoo10限定の新商品「CICAクーリングリフレッシュエクソソームライン」は、トナー・セラム・クリームの3アイテムとセットが展開されます。

エクソソームを配合して有用成分を角質層まで届ける設計で、CICA（ツボクサエキス）が赤みや肌荒れをケアし、クーリングコンプレックスが夏特有の肌の熱感やベタつきを抑えます。

セットは参考価格5,000円からメガ割最大3,200円（36％OFF）、トナーは2,700円から1,800円（60％OFF）、セラムは2,800円から1,900円（60％OFF）、クリームは2,900円から2,000円（36％OFF）で購入できます。

「メラレスブライトニングクリーム 50ml」は、ナイアシンアミドを30,000ppm配合し、くすみや色ムラを整えることで透明感のある肌をサポートするブライトニングクリームです。

トラネキサム酸・アルファビサボロール・ヒアルロン酸・セラミドといった整肌・保湿成分が多角的にアプローチし、軽やかなテクスチャーで毎日のスキンケアに使いやすい設計になっています。

参考価格2,600円がメガ割では999円（62％OFF）の特価で販売されます。

購入者特典・キャンペーン

メガ割期間中は、全購入者にプロテインスリープマスク1回分がプレゼントされます。

購入金額別の特典として、3,000円以上の購入でネッククリーム30ml、5,000円以上の購入でネセサリーリンクルフリーアンプル50mlが付与されます。

また、ネックケアセット購入者にはネックパッチ5枚入りが追加され、プロテインコアワンパックスリープマスク30個入りの購入時には10個入りが、ビタチオンコアワンパックスリープマスク30個入りの購入時にも10個入りが追加でプレゼントされます。

日替わり特価イベントとレビューイベントも実施される予定です。

ネックパッチプレステージの76％OFFや999円特価のブライトニングクリームなど、夏の紫外線ダメージや乾燥に対応したアイテムがまとめて揃うセール構成になっています。

エクソソーム配合の新ラインや30,000ppmのナイアシンアミド処方といった高機能素材のアイテムを、まとめ買いのタイミングで試せる機会です。

韓国スキンケアブランド「VELLA（ベラ）」の紹介でした。

よくある質問

Q. Qoo10メガ割でのVELLAセールはいつまで開催されますか？

A. 2026年5月29日（木）17:00から6月10日（水）23:59まで開催されます。

Q. 購入金額に関わらず全員がもらえる特典は何ですか？

A. 全購入者にプロテインスリープマスク1回分がプレゼントされます。

3,000円以上の購入でネッククリーム30ml、5,000円以上の購入でネセサリーリンクルフリーアンプル50mlが追加で付与されます。

Q. CICAクーリングリフレッシュエクソソームラインはどのような肌に向いていますか？

A. CICA（ツボクサエキス）が赤みや肌荒れをケアするため、夏の紫外線や温度変化でゆらぎがちな肌向けのラインです。

クーリングコンプレックス配合で熱感やベタつきも抑えるため、汗ばむ季節の保湿ケアに対応しています。

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