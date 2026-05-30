◇ア・リーグ ホワイトソックス 4X―3（延長10回） タイガース（2026年5月29日 シカゴ）

ホワイトソックスの村上宗隆内野手（26）が29日（日本時間30日）、本拠でのタイガース戦に「2番・一塁」で先発し、3回に右脚を負傷して途中交代した。ウィル・ベナブル監督は試合後、シカゴ・スポーツネットワークのインタビューで、一夜明けた30日（同31日）にMRI検査を受ける予定を明かし「ハムストリングを痛めたので数週間かかる」との見通しを語った。

初回の第1打席は空振り三振だった村上にアクシデントが発生したのは、0―2で迎えた3回1死一塁の第2打席。低めのスライダーを引っかけての二ゴロで、懸命に一塁へ駆け込み併殺は免れたものの、すぐに右太腿裏を抑えて顔をしかめた。代走が送られて交代となり、球団の公式Xは「村上は右ハムストリングの張りを訴えて途中交代。現在、さらに詳しい検査を受けている」と伝えた。

ホワイトソックスは1―2の9回に1死一、三塁の好機をつくり、「8番・右翼」で先発した西田陸浮外野手（25）が初球セーフティースクイズを敢行。打球はマウンド正面に転がったが、タイガース3番手投手のフィネガンが一塁へ送球する間に三塁走者ベニンテンディがスタートを切って生還し、土壇場で同点に追いついた。西田にとって値千金のメジャー初打点となった。タイブレークの延長10回に1点を勝ち越されたものの、2死二塁から3番・バルガスが左中間へ逆転2ラン。村上負傷交代のショックを吹き飛ばす劇的勝利で3連勝を飾り、貯金を3とした。

村上はここまで57試合に出場してア・リーグトップタイの20本塁打、リーグ単独トップの41打点をマークしていた。