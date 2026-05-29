桑田佳祐の新曲「南谷ミュージック・シティー」がラジオ番組『桑田佳祐のやさしい夜遊び』で初OA決定

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桑田佳祐の新曲「南谷ミュージック・シティー」が、レギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にて初オンエアが決定した。

■最新シングル「人誑し / ひとたらし」3番目の収録曲の全貌がついに明らかに

2月に古希を迎え、なお精力的な活動を続ける桑田佳祐。6月24日発売の最新シングルCD「人誑し / ひとたらし」に収録される新曲としてタイトルだけ明かされていた「南谷ミュージック・シティー」のフル音源が、5月30日23時から放送のTOKYO FM/JFN系列レギュラーラジオ『桑田佳祐のやさしい夜遊び』にていち早く初オンエアされることが決定した。

CDシングル「人誑し / ひとたらし」には、表題曲「人誑し / ひとたらし」（TVアニメ『あかね噺』オープニング主題歌）、4月11日のアニメ第2話放送で桑田佳祐の書き下ろし楽曲であることが明らかとなり大きな話題となった「AKANE On My Mind～饅頭こわい」（同エンディング主題歌）、そして新曲「南谷ミュージック・シティー」の3曲を収録。

4月の収録楽曲発表時にタイトルのみが解禁されていた「南谷ミュージック・シティー」は、ファンから熱い注目が寄せられていた。楽曲タイトルに入っている“南谷（なんや）”とは、サザンオールスターズ・桑田佳祐のライブを長年舞台裏から支えてきた舞台監督・南谷成功のこと。コアな桑田ファンであれば一度は耳にしたことがあるであろうこの名前を、桑田は今回楽曲タイトルに冠した。ワウのかかったギターとうねるホーンが響き合うメロディが耳を奪う本楽曲。音楽を愛するすべての人を“南谷ミュージック・シティー”へと招き入れる、高らかな祝祭のアンセムとなっている。

CDシングルリリースを控え、7月8日の石川公演より始まる『桑田佳祐 夏祭りツアー 2026 supported by カンロ』の開幕も間近。いよいよ姿を現す桑田佳祐の最新曲が、ライブへと続く熱い夏を音楽で彩っていく。

■リリース情報

2026.06.24 ON SALE

SINGLE「人誑し / ひとたらし」

https://taishita.lnk.to/hitotarashi

2026.07.08 ON SALE

ANALOG「人誑し / ひとたらし」

■【動画】桑田佳祐 人誑し / ひとたらし [Official Audio]

■関連リンク

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