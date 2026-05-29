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中国の飲食業界が冷え込む中で、ある日本の回転寿司チェーンだけが逆行するように成長を続けている。実業家のマイキー佐野氏が語るその実態は、単なるブームという言葉では片付けられない。



デフレ傾向が強まり、消費者の財布の紐が固くなった中国市場において、スシローは前年比で売上・利益ともに大幅な成長を記録した。その原動力として佐野氏が真っ先に挙げるのが、回転率の高さだ。中国で効率の極致と評される火鍋チェーンと比べても、スシローの数字は圧倒的だという。



価格帯についても、若い層が週に一度程度利用できる水準に設定されており、「安くて美味い」という訴求が刺さっている。SNSでは数億回に上る閲覧数を記録し、人気IPとのコラボや限定ノベルティが来店体験を彩る。一部グッズは定価の数倍以上で転売されるほどの熱狂ぶりだ。



日本の核処理水問題や寄生虫混入のデマ報道という逆風も、スシローには致命傷にならなかった。国内サプライヤーとの連携で調達コストを大幅に削減しながら、現地産の食材を活用して安心感を演出する。「日本の技術と中国の食材」という組み合わせが消費者の不安を打ち消した格好だ。



品質管理においても、レーン上で一定距離を超えた皿を自動廃棄する仕組みが機能しており、「回っているもの=鮮度の担保」という状態をデジタルで実現している。センサーで売れ筋をリアルタイムに把握し、廃棄ロスを最小限に抑える運営体制は、もはや飲食店というより精密な食品工場に近い。



ただし佐野氏の眼差しは手放しの賞賛ではない。予約番号の転売やSIMカードによる本人確認導入への反発など、人気の裏に摩擦も生じている。さらに100店舗超という急ピッチな展開について、中国の情報伝達の速さを念頭に置けば、1店舗の問題が瞬く間に全国的なブランド危機へと発展しかねないと指摘する。



佐野氏が問いかけるのは「ブームが日常に変わる前に何を根付かせるか」という本質的な問いだ。スシローが次に打つ手と、展開スピードの是非をめぐる葛藤が対談の核心にある。