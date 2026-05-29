29日の日経平均株価は前日比1636.38円（2.53％）高の6万6329.50円と反発し取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は936、値下がりは582、変わらずは41と、値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を大幅に上回った。



日経平均プラス寄与度トップはファストリ <9983>で、日経平均を317.79円押し上げ。次いでＳＢＧ <9984>が294.46円、イビデン <4062>が218.56円、ＴＤＫ <6762>が156.88円、キオクシア <285A>が107.24円と続いた。



マイナス寄与度は49.48円の押し下げでフジクラ <5803>がトップ。以下、アドテスト <6857>が41.03円、日東電 <6988>が20.87円、ファナック <6954>が15.42円、ディスコ <6146>が8.45円と並んだ。



業種別では33業種中29業種が上昇し、下落は鉱業、パルプ・紙、水産・農林業の3業種にとどまった。値上がり率1位は金属製品で、以下、空運業、繊維製品、電気機器、ガラス・土石、小売業と続いた。



株探ニュース