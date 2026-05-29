イーストを制したニックスに痛手…ミッチェル・ロビンソンが右手小指骨折で復帰時期未定

5月29日（現地時間28日、日付は以下同）。ニューヨーク・ニックスのミッチェル・ロビンソンが右手の小指を骨折していて、復帰時期が未定になっていると『ESPN』のシャムズ・シャラニア記者が報じた。

ニックスは現在、「NBAプレーオフ2026」で怒濤の11連勝中。フィラデルフィア・セブンティシクサーズとのカンファレンス・セミファイナル、クリーブランド・キャバリアーズとのカンファレンス・ファイナルをいずれも4戦全勝のスウィープで突破し、1999年以来初のNBAファイナル進出を決めている。

イースタン・カンファレンスを勝ち上がったニックスは、6月4日から幕を開ける「NBAファイナル2026」で、ウェスタン・カンファレンス・ファイナルの勝者（オクラホマシティ・サンダーまたはサンアントニオ・スパーズ）とのシリーズへ臨むのだが、貴重な控えビッグマンが不在に。

213センチ108キロのロビンソンは、ニックス在籍8年目をプレーする28歳。今年のプレーオフでは13試合へ出場し、平均14.2分5.3得点5.5リバウンドにフィールドゴール成功率73.7パーセントを残していた。

ジェイレン・ブランソンとカール・アンソニー・タウンズを筆頭に、OG・アヌノビーやミケル・ブリッジズ、ジョシュ・ハートらを擁するニックスにとって、控えビッグマン負傷は痛手となりそうだ。