ドジャース・大谷翔平投手が所属するナ・リーグのサイ・ヤング賞（最優秀投手賞）がハイレベルな争いとなっている。

ＭＬＢ公式サイトは２７日（日本時間２８日）に同サイトの専門家による模擬投票の結果を発表。大谷は４位。１〜３位に入ったライバルは怪物ばかりだ。

１位はフィリーズの左腕、クリストファー・サンチェス投手だ。昨季はスキーンズに大差をつけられて２位だったが、今季は１２試合で６勝２敗、リーグトップの防御率１・４７を誇る。

２７日・パドレス戦では７回６安打無失点、９奪三振。同戦では連続イニング無失点の球団記録を更新し、４４回２／３に伸ばした。５月は５試合に登板して４勝で無失点。現時点では最有力候補と言われる。

２位はパイレーツのポール・スキーンズ投手だった。昨季は球団右投手のシーズン最多２１６三振を記録し、サイ・ヤング賞に輝いた。ただ、今季はまだ結果が伴っていない。

１７日・フィリーズ戦は５回５失点、２３日・ブルージェイズ戦は５回４失点。さらにこの日登板したカブス戦も６回途中３失点で降板し、自身３連敗となった。ここまで１２試合で６勝５敗、防御率２・８９だ。

ただ、この日のカブス戦では６者連続三振を奪うなど１０三振を奪取。本来の調子を取り戻せば、有力候補だろう。

３位はブルワーズの剛腕、ジェイコブ・ミジオロウスキー投手だった。今季は１１試合で５勝２敗、防御率１・８３はサンチェスに次いでリーグ２位だ。１００マイル超の直球で打者を圧倒し、わずか６４イニングで、メジャー最速の１００奪三振に到達。奪三振率は驚異の１４・０６でこちらもＭＬＢ１位だ。

大谷は４位だった。今季はここまで９試合で５勝２敗、防御率０・８２。５勝目を挙げた２７日・ロッキーズ戦は６回を無安打１失点で、規定投球回到達にあと１イニング足りなかった。現在“隠れ最優秀防御率”ながら、投打二刀流を続けてイニングを重ねていけるかがポイントとなる。

ちなみに、近年では２０２１年のコービン・バーンズ投手（当時ブルワーズ）が１６７イニングでの受賞が最少だ。

ＭＬＢ公式サイトの記事は「大谷の野球における達成すべき大きな目標が１つ残されており、それはサイ・ヤング賞の獲得だ」と記しており、今後の巻き返しが期待されている。