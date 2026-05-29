四国初となるご当地プロレス団体「愛媛プロレス」は29日、公式SNSを通じ、所属メンバーが逮捕されたことを報告し謝罪した。

【所属メンバーに関する報道についてのお詫びと今後の対応について】

平素は愛媛プロレスに温かいご支援をいただき、心より御礼申し上げます。

この度、愛媛プロレス所属メンバーが逮捕されたとの報道がなされました。

日頃より愛媛プロレスを応援してくださっているファンの皆様、ご支援いただいているパートナー・サプライヤー・関係者の皆様、そして地域の皆様の信頼を大きく裏切る事態となりましたことを、深くお詫び申し上げます。

現在、警察の捜査状況を含めた事実関係の正確な確認を急いでおります。

報道された内容が事実であるならば、極めて遺憾であり、断じて許されるものではありません。

本人が犯したとされる行為の真偽については今後の捜査および司法の判断を待つこととなりますが、所属メンバーがこのような事態に至ったこと自体、社会的責任を痛感するとともに極めて重く受け止めております。

事実関係が明らかになり次第、当該メンバーに対しては、厳正な処分を科す所存です。また、詳細が判明いたしましたら、速やかに皆様へ公表・ご報告いたします。

なお、本件に伴い大会チケットの払い戻しをご希望される場合は、愛媛プロレス公式LINEもしくは公式メールまでご連絡ください。

まずは取り急ぎ、現状のご報告とお詫びを申し上げます。

今後は全組織を挙げてコンプライアンスの徹底と再発防止に努め、失われた信頼の回復に全力を尽くしてまいります。