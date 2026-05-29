『田鎖ブラザーズ』第7話 “稔”染谷将太、“真”岡田将生の投げやりな態度を不審に思う
岡田将生が主演を務め、染谷将太が共演する金曜ドラマ『田鎖（たぐさり）ブラザーズ』の第7話が29日の今夜放送される。
【写真】もっちゃん（山中崇）の店を訪れるふみ（仙道敦子）『田鎖ブラザーズ』第7話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
■第7話あらすじ
真（岡田）が市役所の福祉健康課の相談員・小夜子（渡辺真起子）に、父・朔太郎（和田正人）たちが殺されてからの苦悩を打ち明けている最中、西浦綾香を交通事故死に見せかけて殺した容疑がかかっていた宇野（山本浩司）が死亡した。
現場に駆けつけるや否や、稔（染谷）の話もろくに聞かず、宇野の死を自殺だと断言する真。いつものぶっきらぼうさとはまた違う、真の捜査に対する投げやりな態度を不審に思う稔と詩織（中条あやみ）。
真が小夜子と話した直後から様子がおかしいこと、そして直近で起きた複数の殺人事件の被疑者が全員小夜子のもとへ相談に訪れていたことから、稔たちは小夜子に殺人教唆の容疑をかけて捜査を進めることに。
そして、辛島金属工場と五十嵐組のつながりに関する情報が書かれていると思われる津田（飯尾和樹）のノートが未だ見つからない中、ある人物が晴子（井川遥）のもとを訪れる。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。
【写真】もっちゃん（山中崇）の店を訪れるふみ（仙道敦子）『田鎖ブラザーズ』第7話より
本作は、2010年4月27日に殺人罪などの公訴時効が廃止されたにもかかわらず、わずか2日の差で両親殺害事件の時効を迎えた“田鎖ブラザーズ”が、法ではもう裁けない犯人を自分たちの手で裁くべく警察官となり、事件の真相を追い続ける完全オリジナルのクライムサスペンス。岡田演じる刑事の兄・田鎖真と染谷将太演じる検視官の弟・田鎖稔が、日々目まぐるしく起こる社会問題に関わる凶悪事件と、31年前の両親殺害事件の真犯人を追う。
真（岡田）が市役所の福祉健康課の相談員・小夜子（渡辺真起子）に、父・朔太郎（和田正人）たちが殺されてからの苦悩を打ち明けている最中、西浦綾香を交通事故死に見せかけて殺した容疑がかかっていた宇野（山本浩司）が死亡した。
現場に駆けつけるや否や、稔（染谷）の話もろくに聞かず、宇野の死を自殺だと断言する真。いつものぶっきらぼうさとはまた違う、真の捜査に対する投げやりな態度を不審に思う稔と詩織（中条あやみ）。
真が小夜子と話した直後から様子がおかしいこと、そして直近で起きた複数の殺人事件の被疑者が全員小夜子のもとへ相談に訪れていたことから、稔たちは小夜子に殺人教唆の容疑をかけて捜査を進めることに。
そして、辛島金属工場と五十嵐組のつながりに関する情報が書かれていると思われる津田（飯尾和樹）のノートが未だ見つからない中、ある人物が晴子（井川遥）のもとを訪れる。
金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ』はTBS系にて毎週金曜22時放送。