あまりに可愛いスタンダードプードルさんの一幕が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で265万7000回再生を突破し、「子どもにしか見えない(笑)」「人間味あって好きw」「犬としての誇りと自覚は何処に行ったw」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：サービスエリアで『疲れた』と駄々をこねる大型犬→『おんぶをおねだり』して…子どものような光景】

駄々をこねるスタンダードプードル

TikTokアカウント「ket.0201」の投稿主さんは、『KET(ケット)』ちゃんというスタンダードプードルを飼っています。

おでかけ中に立ち寄ったサービスエリアでのこと。ケットちゃんは、突然その場でフセの体勢になり、「もう歩きたくない！」と言わんばかりに駄々をこね始めたそうです。飼い主さんがリードを引いても、ケットちゃんは断固として動かず、完全にストライキ状態。

そこで飼い主さんは、最終手段を使うことにしました。それは、まさかの「おんぶ作戦」。飼い主さんがしゃがみ込むと、ケットちゃんは待ってましたと言わんばかりに嬉しそうな表情を浮かべ、そのまま背中へぴょこんと飛び乗ったのだとか。

おねだりする姿が子どもみたい！？

おんぶされたケットちゃんは、とても満足そう。大きな体を預けながらニコニコしている姿は、まるで甘えん坊な人間の子どものようだったそうです。後ろから見ると、その光景はさらにインパクト抜群。サービスエリアを歩く人たちからも注目を集め、「可愛い！」という視線が集まっていたといいます。

大型犬らしい迫力がありながらも、全力で甘えてくるケットちゃん。そのギャップたっぷりな姿に、思わず頬がゆるんでしまうワンシーンでした。

そんなエピソードに笑みがこぼれた人は多いようで、投稿には「注目の的だね」「ほっこり気分になりました」「何度もリピして見てます」など沢山の反響がありました。なお、飼い主さんは、ケットちゃんを迎えてから力持ちになったとのことです。

妹犬もまた…

ケットちゃんには、妹の『COT(コット)』ちゃんもいるそうです。実はコットちゃんも、かなりのおねだり上手なのだとか。みんなでお散歩している最中、「抱っこして～」と甘えてくることもあるそうです。さらに、降ろされそうになると慌ててしがみつき、全力で抵抗。

抱っこしてもらえた瞬間には、満面の笑みを浮かべるのだとか。そんな甘えん坊な姿を見ると、もしかするとコットちゃんは、ケットちゃんの行動をしっかり見て学んでいるのかもしれません。

TikTokアカウント「ket.0201」には、ケットちゃん＆コットちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「ket.0201」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。