◆日本生命セ・パ交流戦 ２０２６ 巨人４―８ソフトバンク（２８日・東京ドーム）

田中将のピッチングには見るべきものがあった。まず一番にコントロールが良かった。しかも高さがいい。打者の膝元で大きく、あるいは同じ軌道で小さく曲げたり、落としたり。さまざまな変化を、うまくつけることができていた。

２回に栗原に浴びた一発は完全な失投の真っすぐだが、味方が３点のリードをしてくれた直後の４回、クリーンアップを迎えた時に３者凡退に抑えたあたりは、さすがに勝てる投手だと思ったね。

スプリットのキレも良かった。周東を２打席連続で三振に取った球。４回の３人もすべてスプリットで仕留めた。

それなのに、だな。下位打線から始まる５回。先頭の山本祐に簡単にヒットを打たれ、あげくの果てに投手にもヒットを許してしまった。２死一塁、カウントは１―２と追い込んでいた場面で、外角への棒球のストレート。２０３もの勝ち星を挙げているマー君でも、早くこの回を終わりたいという気持ちが表れてしまった。力みや焦りが募って後続の打者へのボールは、いかにも甘くなった。スチュワートを普通に打ち取って、４―１で５回を終えていれば、逆転劇は起きなかったと思うんだがね。（スポーツ報知評論家・堀内 恒夫）