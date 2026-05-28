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株式会社ヒライ企画代表取締役の平井拓郎が、YouTubeチャンネル「バンドマンしか知らないセカイ」にて「【2026最新】音楽で食うための決定版。インディーズバンドが個人で月20万円を稼ぎ出す具体策【保存版】」を公開した。動画では、インディーズバンドや個人が音楽だけで月収20万円を稼ぐための現実的な戦略を解説している。



平井はまず、音楽活動のみで毎月定額の20万円を得るのは、マネジメント会社から給与をもらう方法以外では難しいと指摘する。しかし、「年間240万円稼げばいい」と視点を変えることで、個人レベルでも十分に実現可能になると語る。



具体的なマネタイズの柱として、クラウドファンディング、マーチャンダイジング（グッズ販売）、そしてライブのチケッティングを挙げる。例えば、200人収容のライブハウスで年間6回のワンマンライブを開催し、チケット代を3,000円に設定した場合、会場費などの経費を差し引いても約240万円の利益が見込めるという。さらに、原価率が低く利益率の高いTシャツなどのグッズ販売や、クラウドファンディングで集めた資金の余剰分を合算すれば、年間純利益は容易に300万円を超える計算になる。



平井は、バンド活動が不安定だと言われる一番の要因は「来年のことは来年考えなきゃいけない」点にあると分析。「解像度を上げることはすごく重要」と述べ、漠然とお金が欲しいと願うのではなく、一つひとつの収益源を細かく数値化して計画を立てるべきだと強調した。



さらに動画内では、バンド活動にこだわらず、音楽制作の下請け作業やイベントを主催するイベンターとして手堅く稼ぐ選択肢も提示している。音楽で生計を立てるという夢を、精神論ではなく具体的な数字とロジックで現実的な目標へと落とし込んだ内容となっている。