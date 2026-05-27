美容師おすすめ！大人の夏ヘアカラー5選。透明感たっぷりで垢抜ける
◆美容師おすすめ！大人の夏ヘアカラー5選。透明感たっぷりで垢抜ける
夏は、髪色を少し変えるだけで印象チェンジできる季節。重たく見えがちな髪も、透明感やツヤ感のあるカラーで軽やかな雰囲気にアップデート。特に今年は、赤みを抑えたアッシュやオリーブ系、自然な立体感を演出するハイライトなど、“やりすぎないのに垢抜ける”カラーが人気。今回は、美容師おすすめの大人の夏ヘアカラーをご紹介。季節感たっぷりの注目カラーをチェックしてみて。
夏におすすめしたい、透明感アッシュベージュ
「夏に向けて人気が高まるのが、寒色にぐっと寄せたアッシュベージュ。赤みやオレンジ味をしっかり抑えながら、やわらかな透明感を引き出してくれるカラーです。ベージュの柔らかさを残しつつ、アッシュをしっかり効かせることで、重たく見えず、涼しげな印象に。特に巻いたときは、光の当たり方で透けるような透明感が出るので、動きのあるスタイルとも相性抜群です。
『カラーするとオレンジっぽくなりやすい』『夏っぽく軽やかに見せたい』そんな方にもおすすめ。暗くしすぎず、でもしっかり赤みは消したい。そんな絶妙なバランスをかなえてくれる夏カラーです」
市川 涼花さん／luludi by APHRODITE（銀座一丁目）
【住所】東京都中央区銀座2-4-18 アルボーレ銀座2F
【営業時間】火・水・木 10:00〜21:00、金 10:00〜21:30、土 10:00〜19:00、日・祝 10:00〜18:30
【定休日】月定休（祝の場合翌休）
【アクセス】東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」5番出口より徒歩1分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」C8出口より徒歩1分
【座席】15席
春夏はハイライトでイメージチェンジ
「春になると、髪色も少し軽やかに見せたくなりますよね。でも明るくしすぎるのは少し不安、という大人の女性も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのが、自然な立体感を楽しめるハイライトカラーです。ベースの色になじむように細かく入れることで、派手になりすぎず、やわらかく動きのある印象に仕上がります。
今回のスタイルは、まとまりのあるボブにハイライトカラーを合わせることで、重く見えやすい長さの中にも軽さと透明感をプラス。光が当たった時にさりげなく表情が変わるので、春らしいやわらかな雰囲気を楽しみたい方にもぴったりです。
ハイライトは、髪全体を明るくしすぎなくても印象を変えやすいのが魅力。いつものカラーに少し変化をつけたい方や、ボブに抜け感を出したい方にもおすすめです」
モカさん／urupool（センター南）
【住所】神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央26-30 クオス港北センター南グレイスレーン1F-A
【営業時間】火・水・木 9:00〜18:00、金 10:00〜19:00、土 9:00〜19:00、日・祝 9:00〜17:00
【定休日】月定休
【アクセス】横浜市営地下鉄「センター南駅」1番出口より徒歩6分
【座席】12席
春夏おすすめ！ツヤ感オリーブカラー
「色が抜けると赤みやオレンジ感が出やすく、まとまりにくさが気になる方も多いです。そんな方におすすめなのが『オリーブカラー』です！
赤みを抑えた柔らかいオリーブカラーは、透明感とツヤ感を両方かなえてくれる春夏にぴったりのカラーです！
今回のカラーは、最近導入されたReFaのVEENAを使用して施術しています！ VEENAを使うことで、カラーやトリートメントの定着度がアップし、より色持ちのいい仕上がりに。さらに髪表面のまとまりやツヤ感も出やすく、手触りまで柔らかくしてくれます。
光に当たった時の透け感もとても綺麗なので、重たく見えやすいロングヘアにもおすすめです」
落合 和奏さん／ZA/ZA 神楽坂店（神楽坂）
【住所】東京都新宿区神楽坂6-46 ローベル神楽坂2F
【営業時間】10:00〜18:30
【定休日】火定休
【アクセス】東京メトロ東西線「神楽坂駅」1a、1b出口よりすぐ、都営大江戸線「牛込神楽坂駅」A3出口より徒歩5分
【座席】13席
夏に向けた赤みを抑えた透明感のあるヘアカラー
「暖かくなり、イメージを変えたくなる季節。ぜひカットでスッキリとし、春のスタイルにチェンジしていきましょう！
赤みを抑えた透明感のあるカラーで春らしく！ さらにカラーと髪質改善を合わせたプラン。カラーしながらケアができ、カラーでのダメージを抑制しながら髪に不足したタンパク質を入れ込むことにより、髪の毛の若返りを実現してくれます。手触りは柔らかくなり、ツヤツヤの髪に。
お悩みやご希望をお聞かせいただき、ベストな提案をさせていただきます。特に透明感を求める方、動きのあるフェミニンなヘアスタイルをご希望の方はぜひお任せください！」
大関 陽介さん／REFINED（銀座）
【住所】東京都中央区銀座7-13-21 銀座新六洲ビル6F
【営業時間】平日 10:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火ほか年始定休（1/1〜1/3）
【アクセス】東京メトロ日比谷線ほか「東銀座駅」A1出口より徒歩4分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A4口より徒歩6分、都営大江戸線「築地市場駅」A3出口より徒歩8分、都営大江戸線「汐留駅」6番出口より徒歩8分、東京メトロ銀座線ほか「新橋駅」3番出口より徒歩9分
【座席】9席
赤みが出やすい方へ。春夏おすすめ透明感オリーブベージュ
「『カラーしてもすぐ赤みが出てしまう』『透明感のある色にしたいけどどんな色がいいかわからない』そんなお悩みありませんか？
赤みが出やすい方におすすめなのが、オリーブベージュカラーです！
オリーブ系のカラーは赤みをしっかり抑えてくれるので、
・髪が柔らかく軽やか見える
・透明感が出る
・落ち着いているのにおしゃれな印象になる
と、自然体で垢抜けた雰囲気に仕上がります。赤みを抑えて、柔らかく透明感のあるヘアにしたい方はぜひお任せください！
丁寧なカウンセリングでご希望を汲み取りながら、似合うスタイルをご提案させていただきます」
久力 琴音さん／Licca GINZA by BACCA（東銀座）
【住所】東京都中央区銀座4-12-1 VORT銀座イーストII 7F
【営業時間】平日 10:00〜21:00、土・日・祝 9:00〜20:00
【定休日】年末年始
【アクセス】東京メトロ銀座線ほか「東銀座駅」A7出口より徒歩1分、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」11番出口より徒歩6分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A7出口より徒歩7分、東京メトロ日比谷線「築地駅」2番出口より徒歩7分、東京メトロ有楽町線「新富町駅」1番出口より徒歩8分
【座席】5席
夏は、髪色を少し変えるだけで印象チェンジできる季節。重たく見えがちな髪も、透明感やツヤ感のあるカラーで軽やかな雰囲気にアップデート。特に今年は、赤みを抑えたアッシュやオリーブ系、自然な立体感を演出するハイライトなど、“やりすぎないのに垢抜ける”カラーが人気。今回は、美容師おすすめの大人の夏ヘアカラーをご紹介。季節感たっぷりの注目カラーをチェックしてみて。
夏におすすめしたい、透明感アッシュベージュ
「夏に向けて人気が高まるのが、寒色にぐっと寄せたアッシュベージュ。赤みやオレンジ味をしっかり抑えながら、やわらかな透明感を引き出してくれるカラーです。ベージュの柔らかさを残しつつ、アッシュをしっかり効かせることで、重たく見えず、涼しげな印象に。特に巻いたときは、光の当たり方で透けるような透明感が出るので、動きのあるスタイルとも相性抜群です。
『カラーするとオレンジっぽくなりやすい』『夏っぽく軽やかに見せたい』そんな方にもおすすめ。暗くしすぎず、でもしっかり赤みは消したい。そんな絶妙なバランスをかなえてくれる夏カラーです」
市川 涼花さん／luludi by APHRODITE（銀座一丁目）
【住所】東京都中央区銀座2-4-18 アルボーレ銀座2F
【営業時間】火・水・木 10:00〜21:00、金 10:00〜21:30、土 10:00〜19:00、日・祝 10:00〜18:30
【定休日】月定休（祝の場合翌休）
【アクセス】東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」5番出口より徒歩1分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」C8出口より徒歩1分
【座席】15席
春夏はハイライトでイメージチェンジ
「春になると、髪色も少し軽やかに見せたくなりますよね。でも明るくしすぎるのは少し不安、という大人の女性も多いのではないでしょうか。
そんな方におすすめなのが、自然な立体感を楽しめるハイライトカラーです。ベースの色になじむように細かく入れることで、派手になりすぎず、やわらかく動きのある印象に仕上がります。
今回のスタイルは、まとまりのあるボブにハイライトカラーを合わせることで、重く見えやすい長さの中にも軽さと透明感をプラス。光が当たった時にさりげなく表情が変わるので、春らしいやわらかな雰囲気を楽しみたい方にもぴったりです。
ハイライトは、髪全体を明るくしすぎなくても印象を変えやすいのが魅力。いつものカラーに少し変化をつけたい方や、ボブに抜け感を出したい方にもおすすめです」
モカさん／urupool（センター南）
【住所】神奈川県横浜市都筑区茅ケ崎中央26-30 クオス港北センター南グレイスレーン1F-A
【営業時間】火・水・木 9:00〜18:00、金 10:00〜19:00、土 9:00〜19:00、日・祝 9:00〜17:00
【定休日】月定休
【アクセス】横浜市営地下鉄「センター南駅」1番出口より徒歩6分
【座席】12席
春夏おすすめ！ツヤ感オリーブカラー
「色が抜けると赤みやオレンジ感が出やすく、まとまりにくさが気になる方も多いです。そんな方におすすめなのが『オリーブカラー』です！
赤みを抑えた柔らかいオリーブカラーは、透明感とツヤ感を両方かなえてくれる春夏にぴったりのカラーです！
今回のカラーは、最近導入されたReFaのVEENAを使用して施術しています！ VEENAを使うことで、カラーやトリートメントの定着度がアップし、より色持ちのいい仕上がりに。さらに髪表面のまとまりやツヤ感も出やすく、手触りまで柔らかくしてくれます。
光に当たった時の透け感もとても綺麗なので、重たく見えやすいロングヘアにもおすすめです」
落合 和奏さん／ZA/ZA 神楽坂店（神楽坂）
【住所】東京都新宿区神楽坂6-46 ローベル神楽坂2F
【営業時間】10:00〜18:30
【定休日】火定休
【アクセス】東京メトロ東西線「神楽坂駅」1a、1b出口よりすぐ、都営大江戸線「牛込神楽坂駅」A3出口より徒歩5分
【座席】13席
夏に向けた赤みを抑えた透明感のあるヘアカラー
「暖かくなり、イメージを変えたくなる季節。ぜひカットでスッキリとし、春のスタイルにチェンジしていきましょう！
赤みを抑えた透明感のあるカラーで春らしく！ さらにカラーと髪質改善を合わせたプラン。カラーしながらケアができ、カラーでのダメージを抑制しながら髪に不足したタンパク質を入れ込むことにより、髪の毛の若返りを実現してくれます。手触りは柔らかくなり、ツヤツヤの髪に。
お悩みやご希望をお聞かせいただき、ベストな提案をさせていただきます。特に透明感を求める方、動きのあるフェミニンなヘアスタイルをご希望の方はぜひお任せください！」
大関 陽介さん／REFINED（銀座）
【住所】東京都中央区銀座7-13-21 銀座新六洲ビル6F
【営業時間】平日 10:00〜20:00、土・日・祝 10:00〜19:00
【定休日】火ほか年始定休（1/1〜1/3）
【アクセス】東京メトロ日比谷線ほか「東銀座駅」A1出口より徒歩4分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A4口より徒歩6分、都営大江戸線「築地市場駅」A3出口より徒歩8分、都営大江戸線「汐留駅」6番出口より徒歩8分、東京メトロ銀座線ほか「新橋駅」3番出口より徒歩9分
【座席】9席
赤みが出やすい方へ。春夏おすすめ透明感オリーブベージュ
「『カラーしてもすぐ赤みが出てしまう』『透明感のある色にしたいけどどんな色がいいかわからない』そんなお悩みありませんか？
赤みが出やすい方におすすめなのが、オリーブベージュカラーです！
オリーブ系のカラーは赤みをしっかり抑えてくれるので、
・髪が柔らかく軽やか見える
・透明感が出る
・落ち着いているのにおしゃれな印象になる
と、自然体で垢抜けた雰囲気に仕上がります。赤みを抑えて、柔らかく透明感のあるヘアにしたい方はぜひお任せください！
丁寧なカウンセリングでご希望を汲み取りながら、似合うスタイルをご提案させていただきます」
久力 琴音さん／Licca GINZA by BACCA（東銀座）
【住所】東京都中央区銀座4-12-1 VORT銀座イーストII 7F
【営業時間】平日 10:00〜21:00、土・日・祝 9:00〜20:00
【定休日】年末年始
【アクセス】東京メトロ銀座線ほか「東銀座駅」A7出口より徒歩1分、東京メトロ有楽町線「銀座一丁目駅」11番出口より徒歩6分、東京メトロ銀座線ほか「銀座駅」A7出口より徒歩7分、東京メトロ日比谷線「築地駅」2番出口より徒歩7分、東京メトロ有楽町線「新富町駅」1番出口より徒歩8分
【座席】5席