羽鳥慎一アナウンサー（55）が27日、司会を務めるテレビ朝日「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜前8・00）に出演。プロ野球・巨人の阿部慎之助監督（47）が18歳の娘に暴行を加えた疑いで25日に現行犯逮捕され、26日に辞任したことについて言及した。

読売巨人軍が確認した事実関係によると、25日午後6時頃、18歳の長女と次女の姉妹ケンカを止めようとした阿部氏は長女から言い返されたことに腹を立て、襟元をつかみ投げ飛ばして倒すなどの暴行を加えた。長女はこの直後にチャットGPTに聞いたところ、児童相談所への通報を勧められたことから通報。児相から連絡を受けた警視庁渋谷署が現行犯逮捕した。阿部氏は26日未明に釈放された。

阿部氏の会見内では代理人を通じて長女の手紙が公表され、「警察が来て一番驚いているのは自分自身ですし、父が警察に連行された姿を見て、私は泣き崩れてしまいました」と明かした。父との関係について「ダジャレを言い合い、笑い合う仲」とし、「既に仲直り」したことも伝えた。

コメンテーターでフリージャーナリストの浜田敬子氏が「どういう状況だったか分からないです。逮捕せざるを得ない状況だったのかも知れないんですけども」と断ったうえで、「逮捕することのネガティブな要素もある。例えば、虐待とかDVを受けている被害者の方が、加害家族が逮捕されるということになると、これから通報をためらうこともあるわけですよね。なので現行犯逮捕ということはどうだったのかということは少し疑問かなあと思います」と、現行犯での逮捕に言及すると、羽鳥アナは「そうですねえ、野球ファン、ジャイアンツファンからすると辞任というのは残念ですけど、逮捕されたので辞任は避けられないのかなあと思いますが、今、浜田さんにもありました、なんで逮捕になったのかっていうところですよねえ」とコメントしていた。