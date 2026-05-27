初夏が旬！脂のった「アジ」をとことん楽しむ絶品アイデアレシピ7選
アジの魅力を引き出す、とっておきレシピ
定番だけど外せない「アジフライ」
サクサクの衣とふっくらした身のコントラストが堪らない、定番のアジフライ。
旬の時期のアジは脂がのっている分、揚げたてのおいしさはひとしおです。
ソースをかけてそのままでも、タルタルソースを添えてもよし。子どもから大人まで喜ばれる、食卓の主役になれる一品として外せません！
アジフライ｜Instagram（＠hana_sunnydays）さっぱりおしゃれに「アジのカルパッチョ」
新鮮なアジにみょうがとレモンを合わせた、和風カルパッチョ。めんつゆとごま油のたれが素材の旨みをやさしくまとめ、薬味の香りがさわやかに広がります。
所要時間はなんと5分。火を使わずに作れるので、暑い日にもうれしい一品です。アジ以外のお刺身用の魚でも応用できるので、旬の魚で気軽に試せるのがうれしいですね！
アジのカルパッチョ｜Instagram（＠for_thetable）薬味たっぷり「ねぎまみれ」
たっぷりの小ねぎと塩麹、生姜を合わせた和えダレで食べる、その名も「アジネギまみれ」。
準備から完成まで3分というスピードも魅力で、帰宅後すぐに一品作りたいときや、おつまみをさっと用意したいときにぴったりです。
塩麹の発酵の旨みと生姜の辛みがアジの甘みを引き立てて、お箸が止まらなくなる味わいに。青魚の中でも脂質が少ないアジだから、ヘルシーに楽しめるのもうれしいポイントです。
アジネギまみれ｜Instagram（＠sayuri_minimal）旨みがギュっ！「あじの炊き込みごはん」
骨取りあじをごま油で香ばしく焼いてから炊き込むひと手間が、旨みの決め手。
生姜とほんだしが効いたごはんにアジの風味が染み渡り、大葉の香りがさわやかにまとめてくれます。
難しい工程はなく、焼いて炊飯器にセットするだけなので、忙しい日でも気軽に作れるのが◎。まとめて作れるので、作り置きにも重宝します。
あじの炊き込みごはん｜Instagram（＠natsu__kurashi）新しい出会い「鯵のカレーチーズパン粉焼き」
カレー粉・粉チーズ・コンソメを混ぜたパン粉をまぶして焼くだけの、手軽な洋風アジレシピ。
マヨネーズを両面に塗ることでパン粉がしっかりくっつき、こんがりサクサクに仕上がります。
カレーのスパイシーさが苦手なお子さんには粉チーズを増やしてマイルドにするなど、家族の好みに合わせて調整できるのも魅力。冷凍の骨取りアジを使えばさらに手軽で、忙しい日の夕食にもぴったりです。
鯵のカレーチーズパン粉焼き｜Instagram（＠aico.1130）がっつり満足「かば焼き丼」
フライパンひとつで作れる、グリル要らずのかば焼き丼。
片栗粉をまぶして焼いたアジに、はちみつ入りの甘辛だれを絡めるだけで、ごはんがすすむ絶品おかずに仕上がります。
皮面7割・身3割で焼くと皮はパリッ、身はふっくらと焼き上がるのがポイント。刻み海苔・白髪ねぎ・大葉をのせれば見た目も華やかで、「これぞご飯泥棒！」と思わずうなる一皿です。アジがなければサバでも応用できます。
アジのかば焼き丼｜Instagram（＠riimama_kitchen）作り置きにも便利「南蛮漬け」
揚げたアジを甘酢に漬けた南蛮漬けは、作り置きができる便利なおかず。漬けておくほどに味が染みて、翌日はさらにおいしくなります。
玉ねぎやパプリカなど野菜もたっぷり取れるのがうれしく、さっぱりとした酸味が暑い季節の食欲を刺激してくれます。お弁当のおかずにもおすすめです。
アジの南蛮漬け｜Instagram（＠chimayu.cook）
旬のうちにアジをとことん堪能
和洋問わず、丼からおつまみまで幅広く楽しめるのがアジの魅力のアジ。
旬のこの時期だからこそ、いつもと違う食べ方にもぜひ挑戦してみてください。
定番の味はもちろん、意外な組み合わせが新しいお気に入りになるかもしれません。脂がのって旨みが増した今だからこそ味わえるおいしさを、いろんなレシピで楽しんでみてくださいね。