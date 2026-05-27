初夏が旬！脂のった「アジ」をとことん楽しむ絶品アイデアレシピ7選

初夏から旬を迎える「アジ」は、実は和洋問わず幅広い料理に合う万能な魚。脂がのってうまみが増すこの季節だからこそ、いつもと違う食べ方にも挑戦してみませんか。定番の一品はもちろん、「こんな食べ方もあるんだ！」と思わず試したくなるアイデアレシピまで、今回は幅広くご紹介します。旬のうちにとことん楽しんでみてください。

アジの魅力を引き出す、とっておきレシピ

定番だけど外せない「アジフライ」

サクサクの衣とふっくらした身のコントラストが堪らない、定番のアジフライ。

旬の時期のアジは脂がのっている分、揚げたてのおいしさはひとしおです。



ソースをかけてそのままでも、タルタルソースを添えてもよし。子どもから大人まで喜ばれる、食卓の主役になれる一品として外せません！

新鮮なアジにみょうがとレモンを合わせた、和風カルパッチョ。めんつゆとごま油のたれが素材の旨みをやさしくまとめ、薬味の香りがさわやかに広がります。



所要時間はなんと5分。火を使わずに作れるので、暑い日にもうれしい一品です。アジ以外のお刺身用の魚でも応用できるので、旬の魚で気軽に試せるのがうれしいですね！

アジのカルパッチョ｜Instagram（＠for_thetable）薬味たっぷり「ねぎまみれ」

たっぷりの小ねぎと塩麹、生姜を合わせた和えダレで食べる、その名も「アジネギまみれ」。

準備から完成まで3分というスピードも魅力で、帰宅後すぐに一品作りたいときや、おつまみをさっと用意したいときにぴったりです。



塩麹の発酵の旨みと生姜の辛みがアジの甘みを引き立てて、お箸が止まらなくなる味わいに。青魚の中でも脂質が少ないアジだから、ヘルシーに楽しめるのもうれしいポイントです。

アジネギまみれ｜Instagram（＠sayuri_minimal）旨みがギュっ！「あじの炊き込みごはん」

骨取りあじをごま油で香ばしく焼いてから炊き込むひと手間が、旨みの決め手。

生姜とほんだしが効いたごはんにアジの風味が染み渡り、大葉の香りがさわやかにまとめてくれます。



難しい工程はなく、焼いて炊飯器にセットするだけなので、忙しい日でも気軽に作れるのが◎。まとめて作れるので、作り置きにも重宝します。

あじの炊き込みごはん｜Instagram（＠natsu__kurashi）新しい出会い「鯵のカレーチーズパン粉焼き」

カレー粉・粉チーズ・コンソメを混ぜたパン粉をまぶして焼くだけの、手軽な洋風アジレシピ。

マヨネーズを両面に塗ることでパン粉がしっかりくっつき、こんがりサクサクに仕上がります。



カレーのスパイシーさが苦手なお子さんには粉チーズを増やしてマイルドにするなど、家族の好みに合わせて調整できるのも魅力。冷凍の骨取りアジを使えばさらに手軽で、忙しい日の夕食にもぴったりです。

鯵のカレーチーズパン粉焼き｜Instagram（＠aico.1130）がっつり満足「かば焼き丼」

フライパンひとつで作れる、グリル要らずのかば焼き丼。

片栗粉をまぶして焼いたアジに、はちみつ入りの甘辛だれを絡めるだけで、ごはんがすすむ絶品おかずに仕上がります。



皮面7割・身3割で焼くと皮はパリッ、身はふっくらと焼き上がるのがポイント。刻み海苔・白髪ねぎ・大葉をのせれば見た目も華やかで、「これぞご飯泥棒！」と思わずうなる一皿です。アジがなければサバでも応用できます。

アジのかば焼き丼｜Instagram（＠riimama_kitchen）作り置きにも便利「南蛮漬け」

揚げたアジを甘酢に漬けた南蛮漬けは、作り置きができる便利なおかず。漬けておくほどに味が染みて、翌日はさらにおいしくなります。



玉ねぎやパプリカなど野菜もたっぷり取れるのがうれしく、さっぱりとした酸味が暑い季節の食欲を刺激してくれます。お弁当のおかずにもおすすめです。

アジの南蛮漬け｜Instagram（＠chimayu.cook）

旬のうちにアジをとことん堪能

和洋問わず、丼からおつまみまで幅広く楽しめるのがアジの魅力のアジ。

旬のこの時期だからこそ、いつもと違う食べ方にもぜひ挑戦してみてください。



定番の味はもちろん、意外な組み合わせが新しいお気に入りになるかもしれません。脂がのって旨みが増した今だからこそ味わえるおいしさを、いろんなレシピで楽しんでみてくださいね。