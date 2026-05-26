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成瀬善久の膝の痛み、原因は“脂肪”だった？しゃがむと痛む不調を関節ケアの第一人者が解説

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「つのだ式 関節整体ちゃんねる」が、「【しゃがむと膝が痛い】原因は脂肪が関係していた!?成瀬善久の体の不調を徹底検証！」と題した動画を公開した。元プロ野球選手で現在も独立リーグで現役を続ける成瀬善久氏が出演し、関節ケアの第一人者である角田紀臣氏に対して自身の体の不調を打ち明けた。



動画冒頭、「こう動かしたいのに動かせないことが多い」と語る41歳の成瀬氏は、肩、肘、股関節、膝など不調箇所を問われると「基本全部なんですよ」と苦笑い。角田氏へは右膝は最近水がたまり、しゃがんで立ち上がると痛むと明かした。さらに、現在も現役を続ける理由について問われると「結果が残っちゃっているんです」と照れくさそうに笑い、引退時期に悩む率直な思いも覗かせた。



スタッフからは「腕をずっと後ろに組んでいるのがすごく気になっている」と指摘され、角田氏によると、腰の反りをカバーするための代償動作であり、重心を保つためとのこと。前傾姿勢になった成瀬氏に対し、角田氏が「マイケル・ジャクソンの体勢」とツッコミを入れると、スタジオは和やかな雰囲気に包まれた。



続いて行われた施術では、痛む右膝の原因について「膝蓋下脂肪体」という脂肪の腫れである可能性に言及。また、鵞足炎のような状態になっているとのことで、まずは鵞足炎に対してアプローチ。癒着して硬くなった筋膜を丁寧にリリースすると、不快なゴリゴリ感が消え、成瀬氏も驚きを隠せない様子だった。



長年の酷使により満身創痍でありながら、自身の体と真摯に向き合いマウンドに立ち続ける成瀬氏。角田氏の的確な分析と施術を通じ、ベテラン投手のさらなる進化を期待させる充実した内容となっている。