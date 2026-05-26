裁定委員会への諮問を経て決定

Jリーグは5月26日、アビスパ福岡に対する懲罰が決定したと発表した。

前監督がスタッフに対して行ったハラスメントの対応に対し、罰金100万円と、けん責処分となった。

対象となった事案は、福岡の前監督がスタッフに対して行ったハラスメントに該当する行為に関するもの。同クラブは当該行為を防止し、早期に発見して是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Jリーグの社会的信用を毀損したとされている。

懲罰内容は、罰金100万円と、始末書をとり将来を戒めるけん責処分となる。Jリーグは併せて同クラブに対し、同種事案の再発防止を期すために必要な措置の実施を依頼した。

懲罰量定に際し参考とした事情として、従前から存在していた通報窓口の再周知や新たな再発防止措置を具体的に検討し一部を既に実施している一方、各種ハラスメント研修の実施など暴言やハラスメント行為を未然に防止するために必要な知見を習得する機会の提供が不十分であったことが挙げられている。また、2025年7月の経営体制の変更以降、従前実施していた試合前のミーティングに役員が参加するなどの取組を行わず、経営陣による前監督に対する牽制を怠っていたことや、強化部長による報告以外のレポーティングラインの整備を怠っていたことも示された。（FOOTBALL ZONE編集部）