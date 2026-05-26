ビーズ株式会社のアウトドアブランド「DOD」から、アウトドア座椅子「スーパージベータチェア」が5月25日（月）に発売された。価格は4,620円。

一般的なコンパクト座椅子よりも一回り広い、幅43×奥行き64cmのアウトドア用座椅子。あぐらを組むこともでき、「制限のない居心地の良さを提供する」という。

野外での長時間の撮影の待ち時間に、地面へ直接置いて“地べたスタイル”で腰の負担を軽減できるほか、公園などに設置されている一般的な背もたれのないベンチに敷いて「簡易ソファ」のようにくつろぐ用途としても活用できそうだ。

座面には地面の冷気や固さを和らげる断熱シート入りクッションを内蔵。

フレームにアルミ合金を採用し、重量を約1.2kgに抑えた。収納時はスリムな筒状（70×12×12cm）になり、車の荷室の隙間などにも積載できるとしている。

カラーはブラック、タン、ブラウンオレンジ。専用のキャリーバッグが付属する。

静止耐荷重：80kg 素材：ポリエステル（生地）、ポリエチレン（クッション材）、アルミ合金（フレーム） 外形寸法：約43×64×46cm（使用時）、約70×12×12cm（収納時） 重量：約1.2kg