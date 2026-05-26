「月曜から夜ふかし」街頭インタビューにSUPER EIGHT村上信五の後輩登場 下積み生活明らかに「もやし生活で」
【モデルプレス＝2026/05/26】SUPER EIGHTの村上信五が25日、自身がMCを務める日本テレビ系バラエティ番組「月曜から夜ふかし」（毎週月曜22時〜）に出演。街頭インタビュー後輩グループが登場した。
【写真】「夜ふかし」街頭インタビューに登場した村上信五の後輩
東京・浅草で街頭インタビューを行なっていると、3人組の男性が登場。「ふぉ〜ゆ〜って知ってます？」「1人いないんですけど」とスタッフに声を掛けたその男性3人組は、村上の後輩グループであるふぉ〜ゆ〜の松崎祐介、辰巳雄大、福田悠太。ワイプで村上は「（ふぉ〜ゆ〜から）声を掛けてきた？」と驚きの声を上げていた。
そして、辰巳は「たぶんこの事務所で村上くんのことを『ひなくん』って呼んでる最後の後輩です」と村上とのエピソードを紹介。何に1番金を掛けているかを聞かれ辰巳は「古着めっちゃ買ってる。自分の給料ほぼほぼ。例えば大阪で舞台の公演があったら古着屋さん行ってキャリーバッグ2個で帰ったことある」と明かし、福田は「仕入れレベル」とツッコミを入れていた。
また、辰巳は「僕ら年に1回しかライブがない時代があった。その時も古着を買っていました。もやし生活で」と告白。スタッフから「その時は古着しか買えなかったんじゃなくて、あえて古着を選んでた？」と質問が及ぶと辰巳は無言で頷いていた。
インタビューが終わるとタレントのマツコ・デラックスは「言葉を発してなかった奴が1人いた」と指摘。村上は「あれ1番アカン。ポケットから手を出せと」と苦言を呈し、最後まで越岡裕貴が不在の理由が明かされなかったことについても「説明をせぇと。もうそれを吹っ飛ばして古着はいらんねん」とダメ出ししていた。（modelpress編集部）
情報：日本テレビ
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【写真】「夜ふかし」街頭インタビューに登場した村上信五の後輩
◆街頭インタビューにふぉ〜ゆ〜の松崎祐介・辰巳雄大・福田悠太が登場
東京・浅草で街頭インタビューを行なっていると、3人組の男性が登場。「ふぉ〜ゆ〜って知ってます？」「1人いないんですけど」とスタッフに声を掛けたその男性3人組は、村上の後輩グループであるふぉ〜ゆ〜の松崎祐介、辰巳雄大、福田悠太。ワイプで村上は「（ふぉ〜ゆ〜から）声を掛けてきた？」と驚きの声を上げていた。
◆村上信五、ふぉ〜ゆ〜に苦言
また、辰巳は「僕ら年に1回しかライブがない時代があった。その時も古着を買っていました。もやし生活で」と告白。スタッフから「その時は古着しか買えなかったんじゃなくて、あえて古着を選んでた？」と質問が及ぶと辰巳は無言で頷いていた。
インタビューが終わるとタレントのマツコ・デラックスは「言葉を発してなかった奴が1人いた」と指摘。村上は「あれ1番アカン。ポケットから手を出せと」と苦言を呈し、最後まで越岡裕貴が不在の理由が明かされなかったことについても「説明をせぇと。もうそれを吹っ飛ばして古着はいらんねん」とダメ出ししていた。（modelpress編集部）
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