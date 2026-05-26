水戸のパトリッキが移籍後初ゴールを決めた

水戸ホーリーホックのFWパトリッキが強烈なシュートをゴールネットに突き刺した。

180センチ、88キロの肉体から放たれたシュートは、「フッキ並のミドル」と話題を呼んでいる。

水戸は5月24日、J1百年構想リーグ第18節で川崎フロンターレと対戦。川崎の大卒ルーキーFW持山匡佑にハットトリックを決められ、1-3で敗れる結果となったが、スーパーゴールで一矢を報いた。

0-3で迎えた後半アディショナルタイム1分、センターサークル付近でボールを奪ってショートカウンターを仕掛けると、ボールを拾ったパトリッキがドリブルで前線へ。そして、ゴールまで30メートル近い距離から右足を振り抜き、矢のような鋭く低い弾道のシュートをゴール右隅へと決めた。

今年4月に加入した27歳のブラジル人助っ人はこれが移籍後初ゴール。SNSでは「これやばっ」「とてつもないゴラッソ」「フッキ並みのミドル」「フッキやん」「シュートのノビがすごすぎて見てて笑っちゃった」「ボールの軌道がエグい」といった称賛のコメントが寄せられており、百年構想リーグの地域ラウンド最終戦で強烈なインパクトを残した。（FOOTBALL ZONE編集部）