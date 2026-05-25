この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ハワイから帰国！ANAのエコノミーで暴飲暴食！長時間フライト後のコンビニ飯が最高だけどヤバすぎる日本の物価高に絶望した…

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