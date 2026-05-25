「結婚は目的ではなく過程」同棲3年の45歳男性が重い腰を上げる、14歳下彼女へのプロポーズ大作戦
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視聴者の胸を熱くさせるドキュメンタリー動画「【ガチ】一生独身だと思っていた45歳のおじさんが、人生を懸けてプロポーズします」を公開した。同棲中の彼女がいる45歳の友人「Mさん」にパジメがプロポーズを提案し、男の人生を懸けた決断の裏側にあるリアルな葛藤を映し出している。
車内で突如、パジメから今回の「プロポーズ大作戦」の趣旨を告げられたMさん。同棲して約3年になる14歳年下（31歳）の彼女について、これまでは「結婚は目的ではなく過程」と、どこか消極的な姿勢を崩していなかった。しかし、最近彼女が「プロポーズいいよね」と漏らしていたことを思い返し、内心は激しく動揺していたことを明かす。
そんなMさんに対し、パジメは「若くて未来のある彼女をこのまま待たせるのは、未来の芽を摘んでしまう」「彼女がかわいそうじゃないですか」とド直球な正論をぶつける。
この言葉が心に刺さったMさん。「もうハゲ散らかしとる」と自虐し、「まさかこのクソチャンネルで（人生の決断をするとは）」と笑い飛ばしつつも、パジメの熱い後押しに突き動かされ、ついにプロポーズすることを覚悟した。
しかし、一筋縄ではいかないのが大人のリアル。決行日前日、凄まじいプレッシャーからか覆面姿で現れたMさんは「やっぱりやめます」とまさかの逃げ腰に。
さらに、2ヶ月前にエルメスの指輪をプレゼントしたから大丈夫だと主張するMさんに対し、パジメは「形式的なものは絶対に必要！」と一喝。急遽、男二人でプロポーズ用の婚約指輪を買いに走るという怒涛の展開を迎える。
動画は、緊張MAXのMさんとパジメが指輪選びに向かうところで終了。人生の大きなターニングポイントに直面した男の、格好悪くて、でも愛おしい本音が詰まった内容に、コメント欄も応援の声で溢れかえっている。
逃げ出したいほどのプレッシャーに直面する45歳おじさんの表情、そして男二人の熱い友情の結末は、ぜひ動画でその行方を見届けてほしい。
車内で突如、パジメから今回の「プロポーズ大作戦」の趣旨を告げられたMさん。同棲して約3年になる14歳年下（31歳）の彼女について、これまでは「結婚は目的ではなく過程」と、どこか消極的な姿勢を崩していなかった。しかし、最近彼女が「プロポーズいいよね」と漏らしていたことを思い返し、内心は激しく動揺していたことを明かす。
そんなMさんに対し、パジメは「若くて未来のある彼女をこのまま待たせるのは、未来の芽を摘んでしまう」「彼女がかわいそうじゃないですか」とド直球な正論をぶつける。
この言葉が心に刺さったMさん。「もうハゲ散らかしとる」と自虐し、「まさかこのクソチャンネルで（人生の決断をするとは）」と笑い飛ばしつつも、パジメの熱い後押しに突き動かされ、ついにプロポーズすることを覚悟した。
しかし、一筋縄ではいかないのが大人のリアル。決行日前日、凄まじいプレッシャーからか覆面姿で現れたMさんは「やっぱりやめます」とまさかの逃げ腰に。
さらに、2ヶ月前にエルメスの指輪をプレゼントしたから大丈夫だと主張するMさんに対し、パジメは「形式的なものは絶対に必要！」と一喝。急遽、男二人でプロポーズ用の婚約指輪を買いに走るという怒涛の展開を迎える。
動画は、緊張MAXのMさんとパジメが指輪選びに向かうところで終了。人生の大きなターニングポイントに直面した男の、格好悪くて、でも愛おしい本音が詰まった内容に、コメント欄も応援の声で溢れかえっている。
逃げ出したいほどのプレッシャーに直面する45歳おじさんの表情、そして男二人の熱い友情の結末は、ぜひ動画でその行方を見届けてほしい。
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