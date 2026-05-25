5月14日から15日にかけて、米国のドナルド・トランプ大統領が中国の北京を公式訪問し、習近平国家主席との間で米中首脳会談が開催された。

この会談において中国の習主席が新たに提示し、両国間での構築に合意したと発表されたのが「建設的戦略安定関係」という概念である。これは、今後数年間にわたる米中関係の戦略的な指針として位置づけられている。

この関係性が意味する核心は、米中双方が過度な対立を避け、一定の節度を持った「管理された競争」の枠組みを維持することにある。中国側は歴史的な「トゥキディデスのわな」、すなわち新興国家と覇権国家の衝突は避けられないという歴史の法則を引き合いに出しつつ、米中はそれを乗り越えて軍事衝突を回避すべきだという姿勢を示した。

具体的には、経済貿易、農業、観光、人工知能をはじめとする技術分野など、協力が可能な領域では実務的な対話を継続しつつ、両国間の経済・貿易関係に予測可能性をもたらすことを狙いとしている。

台湾問題への不介入が条件

一方で、この「戦略的安定」という言葉の裏には、中国側が設定する独自の譲れない条件、すなわちレッドラインが明確に組み込まれている。習主席は会談の中で台湾問題について直接言及し、適切に処理できなければ両国関係全体を極めて危険な状況に追い込むことになると強調した。

つまり、米国が中国の「核心的利益」である台湾や南シナ海などの問題に深く介入しないことこそが、戦略的な安定を維持するための大前提であるという、米国側への強いけん制が含まれている。

今回の首脳会談は、深刻な内需低迷や不動産不況といった国内経済の課題を抱える中国側にとって、対米関係の安定化が喫緊の課題であったという背景がある。

同時にトランプ大統領にとっても、自国ファーストの観点から成果を誇示できる実利的な取引が求められる局面であった。そのため、今回の提唱は双方の利害が一定の範囲内で一致した結果と言える。

しかし、この関係性の構築が即座に米中間の覇権争いの終結を意味するわけではない。さらに、この新たな二国間関係の行方は、日米同盟を含むアジア太平洋地域の安全保障環境やグローバルなサプライチェーンの再編に多大な影響を及ぼすため、周辺国や国際社会全体からも高い関心が寄せられている。

先端半導体や経済安全保障をめぐる技術覇権の根本的な対立は依然として解消されておらず、米国議会などでは中国への警戒感が根強く残っている。

建設的戦略安定関係は、決定的な決裂を防ぐための「防護柵」としての役割を期待されているものの、その実効性や持続性については、今後の米中による具体的な行動と合意の履行状況を注視する必要がある。

文/和田大樹 内外タイムス