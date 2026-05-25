

小川史記（BUDDiiS）＆瀬戸利樹（C） たつもとみお/シーモアコミックス （C） TOKYO MX

小川史記（BUDDiiS）、瀬戸利樹がW主演を務める新金曜ドラマ『しもべの王子様』（TOKYO MX）が、7月3日より毎週金曜よる11時から放送することを決定した。

【写真】たつもとみお先生『しもべの王子様』描き下ろしイラスト

累計200万DLを突破した、たつもとみお氏による人気BLコミックを実写ドラマ化。かつて“王子様”のように君臨していた男と、彼に従い続けた“しもべ”……社会的立場が逆転した2人の、10年越しの主従関係を描くラブストーリー。

社長令息・文武両道・校内ヒエラルキートップの直也（小川史記）と、直也から日常的にパシリにされていた陰キャ底辺の高明（瀬戸利樹）。直也の理不尽な要求にも、高明は素直に従い続けていた。それから10年の月日が流れ、直也は会社経営に失敗し、すべてを失って無職に。一方、高明はベンチャー企業の若き社長として成功を収め、2人の社会的立場は完全に逆転……しかし高明は今も直也のそばで“しもべ”のように尽くし続けていて――。

情けなくも滑稽で、どこか歪なまま途切れることのなかった関係。執着にも見えるほどの一途な想いと、プライドや劣等感の狭間でもがきながら、少しずつ変化していく2人の姿を描く。

学生時代は校内ヒエラルキートップに君臨していたものの、会社経営に失敗し現在は無職。プライドの高さゆえに高明を突き放そうとしながらも、彼なしでは生きられない不器用な“元・王子様”五藤直也を演じるのは、ダンスボーカルグループ「BUDDiiS」のリーダーとしても活動し、本作が連続ドラマ初主演となる小川史記。グループ活動やバラエティ番組で見せる明るく親しみやすい印象とは異なる、“落ちぶれた元・王子様”という新たな一面に挑戦。

直也の同級生で、かつてはパシリとして扱われていたが現在はITベンチャー企業の社長に。社会的立場が逆転した後も一途に直也へ尽くし続ける佐藤高明を演じるのは、『仮面ライダーエグゼイド』（テレビ朝日）で注目を集め、BLドラマ『先輩、断じて恋では！』（MBS）、『僕らのミクロな終末』（ABCテレビ）でも主演を務めた瀬戸利樹。深い執着と愛情を秘めたミステリアスなキャラクターを、魅力的に演じる。

メイン監督を務めるのは、『修学旅行で仲良くないグループに入りました』（ABCテレビ）、『コスメティック・プレイラバー』（フジテレビ）などの話題作を手掛けてきた進藤丈広。脚本には、『コスメティック・プレイラバー』、『PUNKS△TRIANGLE』（フジテレビ）などを担当した金杉弘子を迎える。数多くのBL作品を世に送り出してきた実力派スタッフ陣が集結した。

さらに、株式会社KADOKAWAグループが運営するプラットフォーム内にドラマ公式チャンネルの開設が決定。ここだけのメイキングや特別映像など、様々な会員限定コンテンツを届ける予定。チャンネルは6月中旬頃開設予定。

小川史記（BUDDiiS）／五藤直也役コメント

瀬戸利樹／佐藤高明役コメント

たつもとみお／原作者コメント

五藤直也を演じました、小川史記です。ハラハラ、ドキドキ、ワクワク、キュンキュン。全て詰まっております！愛の形がいろいろある中で、直也と高明の2人が生み出していく愛に心が何度もあたたかくなりました。少し大人な、でもかわいさもある2人を、どうか最後までみなさまよろしくお願いします！佐藤高明役で出演させていただくことになりました。小川くんと少し甘くて大人な世界観を、素晴らしいスタッフの皆様とキャストの皆様で作りました。【立場】というものがこの作品でキーになってくると思います。是非、楽しみにしていてください。頂いた撮影中のお2人のショットを見ながらお祝いイラストを描かせて頂きました！スウェットな直也もメガネ＆スーツな高明もかっこいいです！色々な方々のお力で作られているドラマ版『しもべの王子様』今から楽しみです。漫画もドラマもぜひチェックしてみて下さい