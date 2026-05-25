

齋藤飛鳥

齋藤飛鳥がこのほど、都内で開催されたアニメの祭典『クランチロール・アニメアワード 2026』にプレゼンターとして出演した。授賞式前に行われたレンジカーペットレセプションでは、色鮮やかな青の着物姿で登場。笑顔で報道陣によるフォトコールに応じた。

【動画】有村架純＆齋藤飛鳥＆西野七瀬によるオレンジカーペットの様子

最優秀継続シリーズ賞は「ONE PIECE」が受賞した。齋藤はプレゼンターとして登壇。「最優秀継続シリーズ賞では、続けることの尊さを讃えます。このカテゴリーの作品は、豊かな世界観やキャラクター設定と、魅力的なストーリー展開で、毎シーズン視聴者を夢中にさせます。常に進化し、見るものに新鮮な驚きを与え、私たちが愛してやまないストーリーを掘り下げ続けてくれる作品たちです」と、長きにわたりファンを魅了し続ける作品へ深い敬意を表した。

本アワードは、200以上の国と地域で配信サービスを展開する米クランチロールが全世界のアニメファンの投票により選出されたアニメ作品、キャラクターやクリエイターの功績を称える授賞式。