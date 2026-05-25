◆大相撲夏場所千秋楽（２４日、両国国技館）

小結・若隆景が１２勝３敗で大関・霧島との優勝決定戦を押し出しで制し、２０２２年春場所以来２度目の優勝を果たした。２５場所ぶりは琴錦、照ノ富士に次ぐ史上３位のブランク優勝となった。３１歳の技巧派は右膝の大けがによる幕下転落から家族の支えも得て再起し、大関昇進への起点をつくった。霧島は２場所連続優勝を逃したが、名古屋場所（７月１２日初日・ＩＧアリーナ）で綱取りに挑む。

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優勝を決めた東の支度部屋には若隆景の家族も駆けつけ、一緒に万歳した。土俵では感情を表に出さない若隆景も思わず笑みがこぼれた。元幕下力士で父の大波政志さんは「昨晩（２３日）２０時頃に『国技館に見に来てほしい』と連絡があって、車で急いで駆けつけました。相撲内容が素晴らしく、感動しました」。大けがを乗り越えた息子の姿を「けがをしたり、大関取りに失敗したが、下を向いたことがなかった。強い気持ちで頼もしかった」と自慢げに語った。

右膝をけがした際、手術を後押した妻・沙菜さんは「涙が出ました。周りの方もおめでとうと言ってくださって、うれしかった」。千秋楽の朝は子どもたちが「優勝してね」と声をかけたといい、「私が『大丈夫だよ』と言うと、（若隆景は）『任せろ』と言っていました」。場所中は食事面にも気を使い「品数を多く、肉、魚、野菜と最低１０品は作るようにしています。朝と夜です」と、献身的にサポートした。

長男・浬（かいり）くんは父の膝に乗って、笑顔で万歳。２歳から相撲を始め、荒汐部屋で時折、父から指導を受けながら稽古に励む６歳は「うれしい。かっこいい」と満面の笑みだった。（健）