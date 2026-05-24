25-26シーズンのプレミアリーグはアーセナルの優勝となった。アーセナルがリーグを制するのは03-04シーズン以来、22季ぶりの快挙となった。



一時はペップ・グアルディオラ監督率いるマンチェスター・シティと競っていたが、終盤でシティが失速。近年とは逆の形でタイトルを獲得している。



そんなアーセナルは今季2つ目のタイトルを獲得すべく、31日にハンガリーでパリ・サンジェルマンと対戦する。PSGは昨季のCL王者であり、連覇を阻止できるか。





『The Athletic』ではアーセナルの主軸DFであるウィリアン・サリバがCLでのPSGとの戦いに言及した。「(プレミアのタイトルを獲得したが)まだ満足はしていない。プレミアでスタートを切れたのは嬉しいが、来週にはCLで大きなチャンスがある。これに全力を尽くしたい」今でこそアーセナルの主力となっているが、2019年の獲得以降、トップチームではなく、レンタル先での武者修行が続いた。一時はそのまま他のチームに完全移籍するのではとの報道もあったが、22-23シーズンにアーセナルに復帰し、そこからは素晴らしいパフォーマンスを継続している。「これまでは長い道のりだった。浮き沈みもあったけど、今は本当に幸せだ。レンタル移籍で試合に出られなかったときは幸せではなかったけど、それも成長の過程の一部。努力を続け、自分ならできると信じていた。そしてアーセナルでプレイし、プレミアリーグ優勝という形でシーズンを終えることができた。来週には大きな目標が待っている」ブラジル代表のガブリエウ・マガリャンイスとともに鉄壁の守備を築くサリバ。セットプレイでも長身を生かしたターゲットマンとして活躍しており、PSG戦ではどのようなパフォーマンスを披露してくれるのだろうか。