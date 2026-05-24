ごはんがすすむ！「鶏もも×なす」おかず味バリエ5選

家で食事を楽しむときにも、お店で味わえるようなとっておきを用意したいですよね。そこでオススメしたいのが、人気食材で作れる「鶏もも×なす」おかずです！ ごはんがどんどん進む味バリエ5選で、家族もテンションアップ間違いなし。一日に三度訪れる食事は、家族がめいっぱい笑顔になれる三度のチャンスです

甘辛炒め

オイスターソースのコク旨が効いています。とろみがつくので、熱々が続くのもおいしさの秘訣。



ポン酢炒め

砂糖とポン酢で食欲を刺激！ さっぱりとした味わいがご飯にピッタリなのです。



コチュジャン炒め

にんにく、しょうがなどで本格的な味わいに。いつもの料理とは一味違ったアクセントをお試しあれ。



こってり味噌炒め

和のおいしさをギューッと凝縮した逸品です。定番のおいしさに包まれれば、心もホッと一息。



塩麹炒め

鶏肉が柔らかくなるといった利点も。柚子胡椒との相性がバツグンなので、ぜひ添えてみましょう。







ジューシーな鶏もも肉と、味しみなすが相まって、箸が止まらないおいしさに仕上がるレシピたち。本格的な味わいに包まれれば、まるで街の飲食店で食事をしている気分になれるはずですよ。