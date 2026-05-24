

STARGLOW「Good Boys Anthem」Teaser Pt2サムネイル

BMSG主催オーディション『THE LAST PIECE』から誕生した5人組ダンス＆ボーカルグループ・STARGLOW （スターグロウ）が、5月25日(月)0時より配信リリースとなる新曲「Good Boys Anthem」のティザー映像第2弾を公開した。

【動画】STARGLOW「Good Boys Anthem」ティザー映像第２弾

ティザー第2弾として公開されたのは、学生服姿のメンバー5人がバンド練習スタジオとおぼしき一室で談笑する1コマ。

息を呑むほどの緊迫感にあふれていた第1弾とは打って変わった世界観となっており、5月25日20時にYouTubeにてプレミア公開されるMusic Video本編ではどのようなストーリーが展開されるのか、さらなる期待が集まる。

また、今作のリリースを記念し、Pre-Add / Pre-Saveやダウンロードで特典が当たるデジタルキャンペーンの実施も決定している

今後のSTARGLOWは、「Good Boys Anthem」も収録される3rdシングル『Drivin' My Life』を7月22日にリリースするほか、7月29日には自身初となるLIVE DVD & Blu-ray『STARGLOW DEBUT SHOWCASE "Wish upon a star"』のリリースも決定。

さらに8月には現在開催中のファンミーティングツアー『STARGLOW 1st Fan Meeting -STAR CRUISE-』の追加公演として、1日・2日に横浜アリーナ、8日・9日にGLION ARENA KOBEでのアリーナ公演が控えている。