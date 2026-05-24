『ぐらんぶる』第3期OP主題歌はFUNKY MONKEY BΛBY′S「青春、友情、全裸…」
テレビアニメ『ぐらんぶる』Season3（7月放送）のOP主題歌が発表された。FUNKY MONKEY BΛBY'Sが歌う「夏子」に決定し、コメントも到着した。
【画像】『ぐらんぶる』第3期OP主題歌担当するFUNKY MONKEY BΛBY'S
FUNKY MONKEY BΛBY'Sは「この度『ぐらんぶる』という素敵なアニメの主題歌を担当させていただくことになりました。青春、友情、全裸…。いつかの夏に置き忘れてしまった宝物を取り戻しに行くような思いで曲を作りました。“残された時間に僕らあと何度この季節を過ごせるの？”2026年の夏が、皆さまにとってキラキラと美しい日々でありますように！」とコメントを寄せた。
また、アニメのキービジュアルも解禁。南の島を歩く７人のビジュアルが…今までの「ぐらんぶる」とは一線を画すスタイリッシュな一枚となっており、パラオでは一体どんな物語が展開されるか？期待が高まる。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1000万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
【画像】『ぐらんぶる』第3期OP主題歌担当するFUNKY MONKEY BΛBY'S
FUNKY MONKEY BΛBY'Sは「この度『ぐらんぶる』という素敵なアニメの主題歌を担当させていただくことになりました。青春、友情、全裸…。いつかの夏に置き忘れてしまった宝物を取り戻しに行くような思いで曲を作りました。“残された時間に僕らあと何度この季節を過ごせるの？”2026年の夏が、皆さまにとってキラキラと美しい日々でありますように！」とコメントを寄せた。
同作は、主人公・北原伊織が大学進学を機に海辺の町に引っ越し、叔父が営むダイビングショップ「GRAND BLUE（グランブルー）」に下宿してから始まる青春ダイビングコメディー。きれいな海とかわいい幼なじみと憧れのキャンパスライフに期待していたが、彼を待ち構えていたのは男ばかりで飲み会の嵐のダイビングサークルで、大学で出会った友人・今村耕平もサークルに加わり“裸”での日々を送ることになる…というストーリー。
「good!アフタヌーン」(講談社)にて連載中の漫画が原作で、コミックスは累計1000万部を突破。2018年にテレビアニメ化、2020年には実写映画化もされ、舞台化もされた。
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優