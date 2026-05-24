【イオン限定】Tシャツやワンピースなど『スター・ウォーズ』コレクション登場！
ヤングカジュアルウェアの専門店「Doublefocus（以下、ダブルフォーカス）」から、「イオン」「イオンスタイル」限定17店舗）と「イオンスタイルオンライン」にて、「スター・ウォーズ」コレクションが販売される。
＞＞＞『スター・ウォーズ』コレクションをチェック！（写真19点）
ダブルフォーカスでは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売している。今回は、『スター・ウォーズ』が登場。『スター・ウォーズ』は1977年の第1作公開から始まり、世界中で愛され続ける不朽の名作。
Ｔシャツやワンピースなどのアパレルアイテムからバッグやキャップなどの雑貨まで幅広く品揃えしています。キャラクター達やロゴをデザインに落とし込み、ファン必見のコレクションだ。
ラインナップは、「スター・ウォーズマンダロリアン半袖Tシャツ」「スター・ウォーズダークサイドピグメントTシャツ」「スター・ウォーズ刺しゅう半袖Tシャツ」「スター・ウォーズレディスラインストーン半袖Tシャツ」「スター・ウォーズレディスワンピース」「スター・ウォーズナップサック」。
＞＞＞『スター・ウォーズ』コレクションをチェック！（写真19点）
ダブルフォーカスでは数々のアニメやキャラクターのファッションアイテムを企画・販売している。今回は、『スター・ウォーズ』が登場。『スター・ウォーズ』は1977年の第1作公開から始まり、世界中で愛され続ける不朽の名作。
ラインナップは、「スター・ウォーズマンダロリアン半袖Tシャツ」「スター・ウォーズダークサイドピグメントTシャツ」「スター・ウォーズ刺しゅう半袖Tシャツ」「スター・ウォーズレディスラインストーン半袖Tシャツ」「スター・ウォーズレディスワンピース」「スター・ウォーズナップサック」。
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