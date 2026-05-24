「CrepeCompany」があるのは、新宿・歌舞伎町の雑居ビルの4階。SNSで見た、白とピンクのキラキラした空間をイメージして訪れると、「本当にここで合ってる？」と思わずドキドキしてしまうようなロケーションです。しかし、階段を上がって扉を開けると……

一瞬で別世界に！夢のようなかわいらしい空間が広がります。白とピンクを基調にした店内は「いちご」をテーマに統一され、思わず写真を撮りたくなる世界観。

「歌舞伎町の混雑を抜けて4階まで来てくださったお客様を思いっきりおもてなししたい」とのことで、見た目のかわいさだけでなく、ゆったりと座って過ごせる居心地のよさにもこだわっているそうです。

一般的な手軽に食べ歩くクレープとは異なり、「CrepeCompany」が提案するのは、椅子に座っておいしいスイーツをじっくり楽しむ「大人のためのスイーツ時間」。

カウンター席にはおひとりさまや男性客の姿も多く、誰でも気軽に立ち寄れる雰囲気です。さらに奥には、まるで秘密基地のようなボックス席もあるので、友人同士でゆっくり過ごしたい日やデートにもおすすめ！

クレープ店としては珍しく、営業時間は15〜22時。仕事帰りや歌舞伎町で遊んだあとに訪れる人も多いそうです。



「薔薇と苺のジャージー生クレープ」1100円

お店の看板メニューが「薔薇と苺のジャージー生クレープ」。国産のいちごをたっぷり使い、華やかなバラの花びらを合わせた、見た目も美しい一品です。

最大のこだわりは、日本でも限られた量しか流通していない「ジャージー生クリーム」。

実際にオーナーさんが20種類以上の生クリームを食べ比べ、「何度食べてもおいしい！」と感じたものを採用したそう。柔らかな口溶けと、コクがあるのに軽やかにいただけるのが特徴。

注文がある分だけ生産しているとのことで、鮮度が高く、ここでしか食べられない贅沢なクリームなんです。

トッピングにも注目です。クレープの中にもたっぷりのいちごやバラの花びらのジャムが入っており、最後のひとくちまで幸せな驚きが満載！

上品な甘さがクセになり、あっという間に完食してしまいました。「生クリームたっぷり系は重くて苦手」という大人世代にもおすすめですよ。

「ジャージーバター&シュガークレープ」900円

さらに驚くのがクレープ生地。キャラメルやナッツを練り込んだ香ばしい生地は、「生地だけ食べてもおいしい」とお店が自信をもっておすすめするものです。その魅力をたっぷり味わえるのが「ジャージーバター&シュガークレープ」。

自慢の生地にたっぷりのバターを塗り、砂糖を焦がしながら焼き上げることで、香ばしさとコクを引き出した一品です。砂糖はフランス産の高級品「カソナード」と「ベルジョワーズ」を使用。シャリっとした食感と黒糖のような深い甘さがクセになるおいしさです。

一見シンプルながら、素材へのこだわりがダイレクトに伝わるのがこのメニューの魅力。まるでフランスのクレープスタンドで味わうようなリッチな味わいを楽しめますよ♪



「本日のおすすめクレープ（アイスクレープ）」1000円

現在は定番メニューに加え、日替わりや季節限定クレープも展開中。夏に向けて日替わりで登場するジャージーアイスを使った「アイスクレープ」もおすすめです。

キュートなお手紙型の記事のなかにひんやりとしたアイスクリームが入っています。

「アールグレイの青いクレープ」1200円

こちらは新商品の「アールグレイの青いクレープ」。さわやかなブルーはバタフライピーのクリームです。紅茶マカロンがトッピングされた贅沢な一品。

濃厚なアールグレイガナッシュとみずみずしいオレンジ＆アプリコットの組み合わせは夏の暑さも忘れさせるおいしさです。

「いちごたっぷりラテ」800円

ドリンクメニューもいちごづくし！「いちごたっぷりラテ」はその名の通り、牛乳といちごを混ぜ合わせた一品。人工甘味料等を使用せず、材料にこだわっているので、甘すぎずすっきりした後味が印象的でした。

クレープとの相性も抜群！ぜひ合わせてオーダーしてみてください♪

「いちごスパークリング」1300円

歌舞伎町らしく、お酒好きにもうれしいメニューも。上品な味わいのクレープはお酒と合わせてもおいしくいただけますよ！

訪れるたびに新しい味に出合える、歌舞伎町の新スポットから目が離せません！

◾️CrepeCompany（くれーぷ かんぱにー）

住所：東京都新宿区歌舞伎町1-27-2 Ks7ビル 4F

TEL：なし

営業時間：15〜23時（22時30分LO）

定休：無休



▶▶「新宿」の記事一覧はこちらから！



Text&Photo：霜越緑（エフェクト）一部写真はCrepeCompany提供



●店舗・施設の休みは原則として年末年始・お盆休み・ゴールデンウィーク・臨時休業を省略しています。

●掲載の内容は取材時点の情報に基づきます。内容の変更が発生する場合がありますので、ご利用の際は事前にご確認ください。

