吉本興業の女性芸人たち、東大出身の官僚とのコンパを生々しく証言「国に何かあったら」「総理の動きしだいで」
お笑いコンビ・カーネーションの吉田結衣、スパイク・松浦志穂、紅しょうがの稲田美紀が、24日放送のカンテレ『マルコポロリ！』（毎週日曜 後1：59 ※関西ローカル）に出演し、“官僚コンパ”を証言した。
【写真あり】「チャリ乗ってる男性に…」紅しょうが稲田の被害（コメント全文）
今回は「ヤサグレ5秒前！最恐女性芸人襲来SP」と題して、吉田・松浦・稲田、その3人衆とのコンパで一足先に彼氏ができ、幸せを手にしたエルフのはると相方・荒川が登場した。
「官僚の方とコンパしたことがあるの!?」と聞かれ、吉田は「はい。ついに官僚までいきました（笑）。むちゃくちゃ楽しい会でした」と答えた。松浦は「“国に何かあったら、合コンはバラシ（中止）です”と最初に言われまして。本当に“総理の動きしだいで日程を決めさせてください”みたいな感じでした。でもほがらかな皆さんで」と明かした。
稲田は「皆さん真面目でしたねぇ」「東大出身の方が、“僕ちょっと英語で自己紹介します！”とか言われて。英語で長々と話されて、そのあと横の違う官僚の方が短く通訳するみたいな流れがあって」と回顧し、「その時は、“みじか〜ぁい！”とか“も〜っ！”とか“尺あってな〜い！”とかは言いました！私ら、そんなぶりっ子はするんですよ！（笑）」と生々しくぶっちゃけた。
TVer・カンテレドーガで見逃し配信を実施。
【写真あり】「チャリ乗ってる男性に…」紅しょうが稲田の被害（コメント全文）
今回は「ヤサグレ5秒前！最恐女性芸人襲来SP」と題して、吉田・松浦・稲田、その3人衆とのコンパで一足先に彼氏ができ、幸せを手にしたエルフのはると相方・荒川が登場した。
稲田は「皆さん真面目でしたねぇ」「東大出身の方が、“僕ちょっと英語で自己紹介します！”とか言われて。英語で長々と話されて、そのあと横の違う官僚の方が短く通訳するみたいな流れがあって」と回顧し、「その時は、“みじか〜ぁい！”とか“も〜っ！”とか“尺あってな〜い！”とかは言いました！私ら、そんなぶりっ子はするんですよ！（笑）」と生々しくぶっちゃけた。
TVer・カンテレドーガで見逃し配信を実施。