永野芽郁、ショートカットの大胆イメチェンに絶賛集まる「可愛すぎる」
永野芽郁のマネージャーが22日にInstagramを更新。ショートカットになった永野芽郁の近影を公開するとファンから反響が寄せられた。
【写真】永野芽郁、ショートカットで笑顔（3枚）
マネージャーが投稿したのは、6月にフォトブック『MAGNOLIE』（SDP）をリリースする永野のソロショット。写真には、ショートカット＆白Tシャツ姿の永野が笑顔でカメラにポーズを決める様子が収められている。
永野の近影にファンからは「めいちゃん！！めちゃくちゃ可愛すぎる」「可愛さは変わらないな」「か、可愛いすぎますて」などの声が相次いでいる。
■永野芽郁（ながの めい）
1999年9月24日生まれ。東京都出身。2009年に映画『ハード・リベンジ、ミリー ブラッディバトル』で女優デビュー。その後、多数の話題作に出演し2018年には連続テレビ小説『半分、青い。』（NHK総合）で主演を務める。2026年は主演映画『僕の狂ったフェミ彼女』がNetflixで配信予定。
引用：「永野芽郁マネージャー」Instagram（@naganomei_staff）
【写真】永野芽郁、ショートカットで笑顔（3枚）
マネージャーが投稿したのは、6月にフォトブック『MAGNOLIE』（SDP）をリリースする永野のソロショット。写真には、ショートカット＆白Tシャツ姿の永野が笑顔でカメラにポーズを決める様子が収められている。
永野の近影にファンからは「めいちゃん！！めちゃくちゃ可愛すぎる」「可愛さは変わらないな」「か、可愛いすぎますて」などの声が相次いでいる。
1999年9月24日生まれ。東京都出身。2009年に映画『ハード・リベンジ、ミリー ブラッディバトル』で女優デビュー。その後、多数の話題作に出演し2018年には連続テレビ小説『半分、青い。』（NHK総合）で主演を務める。2026年は主演映画『僕の狂ったフェミ彼女』がNetflixで配信予定。
引用：「永野芽郁マネージャー」Instagram（@naganomei_staff）