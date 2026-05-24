ＤｅＮＡの木村球団社長が２４日、横浜スタジアムで報道陣の取材に応じ、シーズン途中で異例の現役引退が明らかになったダヤン・ビシエド内野手について「家族のもとに戻るという決断をしたいという話でした」と明かした。

同社長は「中日時代と違って、単身で家族を置いてきている状況の中で非常に強い覚悟を持ってコンディションを整えてきてくれた。本人の思い描いていた状況とズレが出てきてしまった中で１人でやっていくというとこと葛藤をして、もう家族のもとに戻るという決断をしたいという話でした」と説明した。

ビシエドは火曜日の広島戦後に通訳を伴って自ら現役引退を申し入れたという。球団は慰留したものの、本人の意思が固く、２３日に任意引退で合意。木村社長は「他国でやるのかい？みたいなことを聞いたら、今それが決まっているわけではないと」と明かした。

２０１６年から９年間、中日に在籍し、通算１３９本塁打、５４９打点をマーク。１８年には首位打者のタイトルを獲得した。昨季はメキシカンリーグでプレーし、ＮＰＢでの経験と得点力を買われ、昨季７月にＤｅＮＡに入団。４３試合に出場し、打率・２５９、２本塁打の成績を残した。

今季は２０試合に出場し、打率・２５９、１本塁打。主に代打での出場が続き、２３日のヤクルト戦でも八回の打席に立ったが、投ゴロに終わっていた。