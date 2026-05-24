ロバート馬場、爆食いOK“ピリ辛ささみ春雨” 反響相次ぐ「夏にぴったり」「無限に食べられる」
お笑いトリオ・ロバートの馬場裕之が22日、自身のYouTubeを更新。「ダイエット中でも爆食いOK…？【ピリ辛ささみ春雨】ほぼ放置でしっとり仕上げる鶏ささみレシピ」と題した動画をアップした。
【動画】夏にぴったり！爆食いOK“ピリ辛ささみ春雨”レシピ
概要欄では「今回は、ささみを使った「ピリ辛春雨サラダ」を作りました。沸騰したお湯に入れるだけでしっとりとした柔らかさになり、ダイエットにもオススメレシピですので、ぜひ試してみてください」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低め、約13分で完成するとあって、ファンからは「夏にぴったり！」「無限に食べられる！」「簡単にできてうれしい！」などといった感想が相次いで寄せられている。
【動画】夏にぴったり！爆食いOK“ピリ辛ささみ春雨”レシピ
概要欄では「今回は、ささみを使った「ピリ辛春雨サラダ」を作りました。沸騰したお湯に入れるだけでしっとりとした柔らかさになり、ダイエットにもオススメレシピですので、ぜひ試してみてください」との文言とともに、レシピを公開。
難易度も低め、約13分で完成するとあって、ファンからは「夏にぴったり！」「無限に食べられる！」「簡単にできてうれしい！」などといった感想が相次いで寄せられている。