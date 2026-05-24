エジプトで対戦

ボクシングのWBA＆WBC＆IBF世界ヘビー級王者オレクサンドル・ウシク（ウクライナ）が、エジプト・キザで元キックボクサーのリコ・バーホーベン（オランダ）を相手に防衛戦を行った。大苦戦の末に11回TKO勝ちし、通算25勝（16KO）と無敗をキープ。しかし試合を止めたレフェリーの判断には、海外で批判の声も上がった。

序盤はバーホーベンが優勢に進め、ウシクはなかなか突破口を見いだせない大苦戦。しかし11回にダウンを奪うと、その後も猛ラッシュ。レフェリーが試合を止め、ウシクが大逆転のTKO勝利を決めた。

試合を中継したスポーツチャンネル「DAZNボクシング」公式Xでは「このストップについてどう思う？」と決着の瞬間の動画とともに投げかけた。DAZNの実況はストップの判断に「何をやっているんだレフェリー！ 何をやっているんだ！ 冗談だろ！ これは世界ヘビー級のタイトルマッチだぞ！ 信じられない！」と叫び、疑問を隠そうとしなかった。

海外ファンからも「このレフェリーは永久追放されるべきだ！」「最悪だ、リコはウシクを圧倒した」「これは八百長で審判は腐敗している」「ウシクは明らかに救済された」「いったい何が起こったんだ？」などと批判の声が少なくなかった。

海外メディアが公開した10回終了時点でのスコアカードでは、レフェリー1人が96-95でバーホーベンを支持。残る2人は95-95の同点としていた。

ウシクは24年、史上初のヘビー級4団体統一を達成。世界で最も権威ある米国のボクシング専門誌「ザ・リング」の階級を超えた格付けランキング「パウンド・フォー・パウンド（PFP）」で常に1位を争っており、現在は世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（大橋）に次ぐ2位になっていた。



（THE ANSWER編集部）