むさしの森珈琲、最大10％オフのクーポン公開中。限定ドリンクや初夏の新メニューがオトクに味わえちゃう。《最長6月14日まで》

2026年5月22日現在、「むさしの森珈琲」の公式Xでは、期間中なら何度でも使える最大10％オフのクーポンを公開しています。

新メニューをお得に味わえるなんて...！

公式Xで公開されたクーポンをレジで提示、もしくはセルフレジでのバーコードを読み取ると、最大10％オフの割引が適用されます。

4月23日に発売開始したばかりの「アイスチョコミントラテ」「アイスレモン珈琲ソーダ」などの期間限定ドリンクに、「絞りたて抹茶モンブランの冷やしパンケーキ」や「チキンとアスパラのバジルクリームパスタ」（サラダ・スープ付）をはじめとする初夏の新メニューもお得に味わえるチャンス！

パンケーキやモーニングメニューなど、定番人気のメニューも対象です。

クーポンの有効期限は、土日祝日限定の7％割引クーポンは6月14日まで、平日限定の10％割引クーポンは6月12日まで。

売店商品、持ち帰り、宅配の利用や、他の割引券との併用はできません。

新宿中央公園店、マロニエゲート銀座2店、ムスブ田町店、羽田空港店は対象外となるのでご注意を。

なお、羽田空港店は提供内容と価格が異なります。

※画像は公式Xより。

（東京バーゲンマニア編集部）