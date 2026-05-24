【意外すぎる！】「人と仲良くなる」方法・ベスト1

「言語化にモヤモヤする」

「即答よりじっくり考えるほうが大事」

「口下手のままでもいいじゃない」…

など、まったく新しいコミュ力を説いた書籍『言語化だけじゃ伝わんない』が発売された。著者でイラストレーターのヤギワタル氏は、これまで200冊以上の書籍でイラストや装画を担当してきて、今回が初の単著となる。本書では、昨今の「言語化ブーム」に対して警鐘を鳴らし、「言語化“以外”に目を向けること」をイラストレーターならではの視点で面白く解説している。本記事では、その中からビジネスパーソンにも役立つノウハウとして紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

「人と仲良くなる」方法

「コミュ力が高い人ほど、人と仲良くなれる」

世の中では、そう考えられがちです。

話題が豊富。会話が面白い。初対面でもグイグイ話せる。

たしかに、そういう人は人間関係を築くのが得意そうに見えます。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』という本では、もっとシンプルな「人と仲良くなる方法」が語られています。それは、「近くにいること」です。

人は「近い人」と自然に仲良くなる

本書では、こんな話が出てきます。

中学や高校に入学して、教室に誰も知り合いがいなかったとき。

私が最初に話しかけたのは、自分の隣の席にいる人でした。

会社でも席が隣なら話しやすいです。

「ちょっとこれなんですけど……」と質問しやすい。同じフロアにいる人も話しかけやすい。

でも、別のフロアにいる人には距離を感じます。

同じ会社なのに、話しかけるには、ほんのちょっと負担がかかります。

すると、「これは話さなくてもいい」と思うことが増え、会話自体が減っていきます。

「話をしに行く」よりも「自分ひとりで処理する」が勝ってしまうのです。

これは、「遠いものほど伝えるのが難しい」の法則と呼ぶことにしましょう。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

これは非常にリアルです。たしかに、隣の席の人には気軽に話しかけられる。

でも、別フロアの人になるだけで、なぜか心理的ハードルが上がる。

つまり、人間関係は「性格の相性」だけではなく、「物理的距離」にも大きく左右されているのです。

リモートになると雑談が消える

本書では、リモートワークについても触れています。

リモートで働くと、さらに会話は減ります。

オンライン打ち合わせがあっても、雑談は極端に減ります。

隣の人に話しかけるのと雰囲気が違いますし、打ち合わせが終わった瞬間に、バツっと切れてしまうからです。

私はフリーランスなので打ち合わせにはひとりで行きますが、会社員の頃は上司や先輩と一緒でした。

先方との打ち合わせが終わったあとの帰り道は、絶好の質問の機会でした。

曖昧な理解になっていたところを、「あれどう思います？」と聞いて考えを擦り合わせるのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

ここも重要です。人間関係は、「正式な会話」だけで深まるわけではありません。

移動中。帰り道。雑談。ちょっとした確認。そういう、ついでの会話の積み重ねが、人との距離を縮めています。しかし、オンラインではそれが消えやすい。

だから、「必要な会話だけをしているのに、なぜか関係が深まらない」ということが起こるのです。

「共有するまでの手間」が増えると…

本書では、最後にこう整理されています。

心理的な距離と同じように、物理的に距離が離れていると、コレやアレを共有するための時間がかかってしまいます。

そうすると、考えを話すまでに時間がかかってしまうのです。

これが「遠いものほど伝えるのが難しい」の法則なのです。

――『言語化だけじゃ伝わんない』より

つまり、人は「遠い相手」とは、自然とコミュニケーション量が減ります。

話す前にエネルギーが必要になるからです。

逆に言えば、「仲良くなる方法」は意外と単純です。

近くにいる。同じものを見る。雑談できる距離にいる。それだけで、人間関係はかなり変わります。

「話し上手」より「近くにいる人」

最近は、「コミュ力を磨こう」という話が増えています。

ですが、『言語化だけじゃ伝わんない』では、「人間関係はもっと物理的なものだ」と教えてくれます。

人は、たくさん話した人と仲良くなるのではありません。

「気軽に話せる距離にいた人」と仲良くなるのです。

だから、人間関係に悩んだとき、「もっと話術を磨かなきゃ」と考える必要はないのかもしれません。

まずは、「近くにいること」。それが、もっともシンプルで強力なコミュニケーションなのです。

ヤギワタル

1981年静岡県生まれ。制作会社にて、雑誌タイアップ広告の制作進行を務めたのち、フリーランスのライターを経験。国際情勢関連の英日翻訳をやりながら、2011年からイラストレーターの活動をスタート。現在は書籍・雑誌・広告など幅広く活動中。特に、ビジネス書や新書での挿絵や図解を担当することが多く、10年以上、活躍している。

これまで、装画・イラストを担当した書籍は200冊以上。『言語化だけじゃ伝わんない』（ダイヤモンド社）が初の単著となる。